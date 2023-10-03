  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】5年最火黃金周，一邊顯韌性一邊吹冷風

03/10/2023

　　鐵路單日旅客發送量首破2000萬人次，上海外灘單日客流逾61萬，擁堵在泰山南天門下的遊客如十萬天兵……有「5年最火黃金周」之稱的中秋國慶8天長假過半，旅遊景點、公路高鐵、鬧市商區人山人海景象無處不在，加上9月官方製造業PMI重回擴張區間贈興，中國經濟回穩之象似愈發明顯，但冷風仍陣陣吹。

出遊人次、旅遊收入望創新高

　　疫後復常後首個超級黃金周，相比去年提倡「就地過節」風氣下的淡靜，今年各地隨處可見「億」人空巷景象；文旅部數據顯示，僅假期前三天（9月29日-10月1日）的國內旅遊大軍就合計3.95億人次，實現國內旅遊收入3422.4億元，按年分別升76%、125%。

 

假期前三天（9月29日-10月1日）的國內旅遊大軍就合計3.95億人次。(AP)


　　如果說去年的數據沒有可比性，那麼對照疫情前的2019年國慶，國內旅遊錄7.82億人次、國內旅遊收入6497.1億元雙雙刷新高，今次兩大數據都有望再創紀錄。


　　不過，只看總量無疑一葉障目。同以假期前三天為例，旅遊大省四川累計接待遊客1257萬人次（A級景區），為北京重點旅遊景區接待遊客682.5萬人次的近兩倍，但前者門票收入1.42億元，後者營業收入4.19億元。此情況如同去年國慶假期時，湖北、四川、河南的遊客接待量分列三甲，但人均消費遠不及浙江、北京等發達地區。


服務業供求擴張速度明顯放緩


　　從美團火熱的「周邊遊」搜索、年輕人熱捧的「反向遊（小眾目的地）」、中產家長青睞的「研學遊」、暴跌的長線機票價格、遠不及春節火爆的海南離島免稅銷售、內地遊客欣賞完香港國慶煙花仍連夜過關返程等，亦可見一班，精打細算超越豪擲千金成為主流。

 

 各大景區大排長龍，但旺丁又旺財有別。


　　與之一致的還有財新服務業PMI於9月跌至50.2的年內新低，顯示服務業供求擴張速度明顯放緩，部分企業反映整體需求比预期疲弱，並放緩用工擴張步伐。此外，官方9月非製造業商務活動指數雖回升，但鐵路/航空運輸、住宿、餐飲業的商務活動指數續低於臨界點。


　　中秋國慶假期的火熱出行，彰顯決策層口中的「韌性」；而從國務院在大假前兩天祭出30條釋放旅遊消費潛力的通知看，以供給側改革擴大國內有效需求、推動高品質發展激發內生動力，仍將是未來政策的兩大思路。

 

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

69.150

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.360

異動股

01919

中遠海控

7.770

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 69.250
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.350
  • 01919 中遠海控
  • 7.750
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 67.600
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 129.300
股份推介
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 8.020
  • 目標︰$9.00
  • 02888 渣打集團
  • 70.500
  • 目標︰$80.00
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.710
  • 目標︰$6.20
  • 03692 翰森製藥
  • 10.000
  • 目標︰$11.26
  • 00874 白雲山
  • 21.700
  • 目標︰$24.61
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 82.800
  • 00700 騰訊控股
  • 299.200
  • 00001 長和
  • 40.150
  • 03333 中國恒大
  • 0.385
  • 00005 滙豐控股
  • 60.250
報章貼士
  • 01405 達勢股份
  • 62.500
  • 目標︰--
  • 00900 ＡＥＯＮ信貸財務
  • 5.620
  • 目標︰$6.00
  • 06828 北京燃氣藍天
  • 0.067
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

03/10/2023 10:21  【香港要聞】李家超回應涉及張翔投訴，稱港大有能力處理內部事務

03/10/2023 11:20  《魚缸博客》宏海控股曾飆逾27倍，追唔追得過？

03/10/2023 11:55  【外圍經濟】新行長首次主持會議，澳洲央行連續第四次暫停加息

03/10/2023 07:54  渣打2月起回購計劃完結，7月起計劃兩日共再購近346萬股

03/10/2023 08:12  內地黃金周假期，滬深股市休市，下周一復市

29/09/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４１﹒２９億元，買美團沽中石油

03/10/2023 08:22  【大行炒Ｄ乜】新世界續遭多間大行削目標價、大摩睇淡長和系

29/09/2023 12:37  《嚟緊炒Ｄ乜》新地大股東頻增持，長線目標價１１０銀

03/10/2023 11:51  《財資快訊》美電軟報７﹒８２９４，一個月拆息較上日軟２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】5年最火黃金周，一邊顯韌性一邊吹冷風
人氣文章

新聞>財經熱話

新世界盈利倒退派息大減，遭大行狠劈目標股價急插，地產股暫不宜沾手？
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】新世界續遭多間大行削目標價、大摩睇淡長和系
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

北上內地消費券優惠 | 廣州羊城派發過億元消費券！港人用2大App即可搶券！消費¥200減¥100！即睇活動日期、領取方法
人氣文章

辦公室政治．潘少權

辦公室政治 | 處身鬥爭漩渦中身不由己！你不靠邊？人都將你歸邊！如何自處和保護自己？
人氣文章

玩樂 What’s On

精選片單 ｜ 長假必睇5套穿越劇推介！燒腦神劇《闇》／編劇穿越到劇本中／男神安孝燮翻拍《想見你》
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

月亮首飾 | 以明月和兔子為靈感的珠寶首飾，將月亮的光芒與溫柔戴上身！
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《新難兄難弟》——1993年中秋，梁朝偉回到50年代
人氣文章

Watch & Jewelry

PHILLIPS秋拍 | 江詩丹頓與富藝斯的優雅聯乘，帶來一場藝術與腕錶結合的特別展覽
健康好人生 Health Channel
人氣文章
秋冬養生 | 鼻敏感、鼻塞被迫用口呼吸？除了口乾，還有許多意想不到的弊處！轉季可吃這4種東西打底
人氣文章
中秋．團圓
人氣文章
膝關節痛 | 玩直立板要做足肌肉訓練！預防變「傷膝」：有規律低衝擊鍛鍊膝關節肌肉
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/10/2023 14:18
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/09/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/10/2023 14:18
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/10/2023 14:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章FOCUS03/10/2023
【FOCUS】5年最火黃金周，一邊顯韌性一邊吹冷風
人氣文章財經熱話03/10/2023
新世界盈利倒退派息大減，遭大行狠劈目標股價急插，地產股暫不宜沾手？
人氣文章國際動態03/10/2023
美國擬收緊對華AI晶片出口限制，最快本月執行
人氣文章大行報告03/10/2023
【大行炒D乜】新世界續遭多間大行削目標價、大摩睇淡長和系
人氣文章財經熱話03/10/2023
《午市前瞻》恒指料試16800支持 小米穩定惟難炒起
人氣文章財經熱話03/10/2023
【香港夜繽紛】新世界績後創年內新低，前景仍存隱憂？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

沙田第一條公屋邨叫咩名？「瀝源」先係「沙田」嘅真實身份？70年代落成嘅瀝源邨點解會成為公屋典範？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金