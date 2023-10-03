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譚耀宗料區選直選有競爭，湯家驊倡提供三會成員聯絡

03/10/2023

　　新一屆區議會選舉將於12月10日舉行，重塑後的區議會議席總數為470個，主要由「委任」、「地區委員會界別」和「地方選區」議員組成，再加上27名鄉事委員會當然議員。當中直選議席有88個，全港18區會劃分為44個地方選區，超過433萬名地方選區的登記選民屆時可以投票。


　
譚耀宗料區選每個直選選區都有競爭


　
　　全國港澳研究會副會長譚耀宗認為，新選制可涵蓋不同界別，令區議會組合代表性更強；又預料將有不少人參選，每個直選選區都會有競爭。至於投票率，譚耀宗說可以受不同原因影響，不會作估計，但他呼籲選民盡公民責任出來投票。
　


朱立威：若民主派人士符準則會考慮提名
　
　　南區北分區委員會主席朱立威表示，提名準則包括考慮是否愛國者、參選政綱及是否熟悉參選人，如果民主派人士符合準則會考慮提名。他又相信，只要參選人長期在地區工作，相信一定能聯絡到「三會」委員。


　　資深大律師湯家驊則表示，市民的參選權應該受到尊重，如果有程序不便或妨礙任何人參選，就有機會受到司法覆核挑戰。他建議選管會和民政總署，可在參選人要求下，提供「三會」成員的聯絡方法，未必需要將聯絡資料公開。

 

撰文：經濟通採訪組

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