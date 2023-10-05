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大灣區青年發展論壇2023 多元共融　開創明天

05/10/2023

20231003-gba-content

 

大灣區建設是新時代國家改革開放下的重大戰略，國家十四五規劃，明確給予香港建設國際創新科技中心的定位和任務，而香港更是八個重點領域的發展中心（「八大中心」），包括國際金融中心、國際創新科技中心、中外文化藝術交流中心等，為推進香港多元化發展，造就多方面融合的機遇。

由大灣區共同家園青年公益基金主辦，香港經濟日報集團及大灣區共同家園發展基金聯合主辦的《大灣區青年發展論壇2023》， 以「多元共融 開創明天」為主題，探討香港在灣區多元發展的方向下為青年帶來無窮的機遇。論壇邀得多位不同領域的持份者，包括：香港科技園公司行政總裁黃克強先生、香港特別行政區立法會議員（科技創新界）邱達根先生及香港話劇團桂冠導演毛俊輝教授BBS等出任主持人及嘉賓講者，聚焦討論「創業跨領域」、「創科跨世代」及「文體跨國界」三大青年切身議題，讓有不同興趣和志向的年青人，了解不同發展路向，在大灣區更大的舞台發揮所長，開創明天。

論壇歡迎全港青年、在校大專及高中學生一同出席，參加者將獲大會贈送紀念品乙份。

大灣區青年發展論壇2023
日期：2023年11月2日（星期四）
時間：下午2:30 - 5:35
地點：香港會議展覽中心演講廳1
語言：廣東話 / 普通話

網上報名及詳情: www.gbayouthforum.org.hk

 

第一節

專題演講及討論：


專題一：「創業跨領域」

主持人、嘉賓講者：
黃克強先生
香港科技園公司行政總裁

嘉賓講者：
王志豪先生
Klook營運長COO暨聯合創辦人

林凱源先生
GoGoX聯合創辦人、執行董事兼聯席行政總裁

譚嗣籇先生
綠芝園Farm66公司創辦人及行政總裁

第二節

專題演講及討論：


專題二：「創科跨世代」

主持人、嘉賓講者：
邱達根先生
香港特別行政區立法會議員（科技創新界）、香港資訊科技聯會會長

嘉賓講者：
李煥明博士
其士（網絡科技）有限公司總經理

莫樹錦教授，BBS
香港中文大學醫學院腫瘤學系系主任

潘智豪先生
博勝集團聯合創辦人暨行政總裁、2022年十大傑青

第三節

專題演講及討論：


專題三：「文體跨國界」

主持人、嘉賓講者：
毛俊輝教授，BBS
香港話劇團桂冠導演

嘉賓講者：
王祖藍先生
手工藝創作有限公司董事

林屴汧先生
Ponte Orchestra and Singers藝術總監及首席指揮、澳門青年交響樂團的常任指揮、聖保羅書院音樂總監

張小倫先生
香港劍擊運動員

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