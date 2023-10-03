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【高息定存】3個月定存高見4.9厘，高過綠債無難度！

03/10/2023

　　雖然保底息達4.75厘綠債截止認購，但多間銀行加存息比綠債更高，仍有很多機會獲取高息。當中，東亞銀行3個月定存年利率高達4.88厘，6個月為4.65厘，起存額10萬元。若起存額200萬元，3個月及6個月年利率分別是4.88厘及4.7厘。適用於全新顯卓理財客戶，透過分行辦理，可先到先得獲取。

 

（資料圖片）

 

 

工銀亞洲3個月4.9厘

 

　　工銀亞洲也調升港元存息，起存額10萬元，3個月定存高達4.9厘，適用於全新「綜合戶口」、「e時代」、「理財金戶口」之客戶，透過分行辦理。

 

創興銀行起存額5千 3個月4.45厘

 

　　若想入場門檻再低，創興銀行起存額5000元，3個月定存可達4.45厘。客戶透過網上銀行以新舊資金辦理即可。若起存額50萬元，3個元定存則達4.7厘。全新客戶完成指定項目則有機會獲取。

 

華僑永亨3、6個月存息均調升

 

　　華僑永亨調升定存年利率，3個月及6個月定存息分別調升至4.3厘及4.5厘。適用於「宏富理財」客戶，全新客戶或現有客戶透過分行辦理。

 

　　表列各大銀行定存息率：

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/depositrate_hkd.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

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