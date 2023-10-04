美元美債息攀升金價七連跌創7個月低，金礦股持續下挫應如何部署？

美國8月份職位空缺意外增加，表明勞動力市場狀況緊張，可能迫使聯儲局下個月加息，或至少將利率維持在高位，令昨晚(3日)美元匯價和美國國債孳息率持續上升，削弱投資黃金的吸引力，拖累金價連跌7日，創7個月新低。雖然有分析師指隨著中國及印度黃金消費旺季來臨，金價將於第四季反彈，另有指金價回落帶來長期買入機會，但金價短期難免繼續受壓，金礦股近期亦持續下挫，應如何部署呢？

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美職位空缺增加或使儲局再加息 美10年期債息創16年高

美國勞工統計局昨晚公布職位空缺和勞動力流動調查(JOLTS)數據顯示，8月份職位空缺由7月的892萬個增至961萬個，遠高於市場預期的881.5萬個。就業市場維持強勁，加上克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特表示，若經濟仍然穩健，將支持聯儲局11月再度加息，而亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克則指，局方沒有再次加息的緊迫性，惟可能需要很長時間才能採取減息行動。市場再次確認，即使聯儲局不再加息，利率維持在高水平的時間或會較此前預期長，消息令美債被拋售，10年期美債孳息率一度升至4.81%，創近16年高位，美匯指數亦漲0.12%至107.03，上試去年11月以來高位。

受強勢美元和債券收益率上升拖累，金價連續第7個交易日下跌，觸及7個月低點，紐約期金收盤下跌5.7美元或0.31%，報每盎司1841.5美元。現貨金價亦跌0.28%，收報每盎司1822.81美元，觸及3月初以來最低水平。





德貴金屬集團Heraeus：金價短線或受壓 中長期仍可看好

不過，德國貴金屬集團賀利氏(Heraeus)發表報告指，儘管金價近期大幅下跌，中長期仍可看好。自9月20日的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議以來，黃金期貨在8個交易日已跌了每盎司120美元。惟自1984年以來的歷史數據顯示，在聯儲局首次降息的其後一年，金價平均能上漲10%，兩年後平均能上漲18%。當聯儲局開始降息，美元也將開始疲軟、美債孳息率下滑，經濟也開始惡化，這些因素都能夠刺激金價上漲。



惟報告又表示，美元強勢以及美債孳息率攀升是金價短線最主要的壓力來源，儘管聯儲局在9月暫停加息，但通脹可能尚未得到抑制，因此在美債孳息率下降前，金價可能還會持續面臨壓力，金價的下一道重要支撐關卡應是位於每盎司1800美元的整數價位。



另Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff表示，估計美國利率將在更長時間內保持較高水平，這一直是貴金屬市場的看跌因素。而貨幣市場的趨勢往往更強勁、更持久，美元升值可能不會很快結束，這給黃金市場帶來壓力，金價短期內可能會跌破每盎司1800美元。

分析師：中國印度將迎黃金購買旺季 料金價第四季反彈

美國最大貴金屬交易商之一Gainesville Coins首席市場分析師Everett Millman表示，金價近期下跌主要歸因於季節性因素和期權合約到期，並預期金價將在第四季開始反彈，因兩大消費國中國與印度將迎來黃金購買旺季，印度的排燈節也將於11月初到來，金飾店在這之前的幾周就會開始積累黃金庫存。



Bannockburn Global Forex董事總經理Marc Chandler也認為隨著第四季到來，黃金還有上漲潛力，美國核心通脹放緩有助利率穩定，而美元的回調也將有利黃金。此外，美國經濟面臨的阻力將會加劇，包括信貸緊縮、利率上升的累積效應、銀行存款仍在流失、學生償債恢復、美國聯邦政府可能部分關閉，以及高能源價格等，均可能會削弱美國經濟的實力。

諮詢機構CPM Group執行合夥人Jeff Christian亦表示，10年期國債孳息率上升凸顯市場對美國經濟的信心有所改善，惟仍預測美國經濟未來兩年將表現疲軟，明年仍會出現經濟衰退。金融交易網站Tastylive.com期貨和外匯主管Christopher Vecchio則指，隨著聯儲局接近結束加息周期且經濟開始放緩，黃金的任何回落都應被視為長期買入機會。





熊麗萍：金價短期表現視乎美債息美元走勢 黃金相關股暫宜觀望



資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，金價短期表現料續視乎美國債息及美元走勢，因買金無息收，既然美國10年債息升至4.8厘，資金自然流到那裏。另在美元上升下，金價通常會下跌。不過，美元強勢非今時今日才出現，反而要留意早前很多央行增持黃金才令金價攀升，但不可能長期持續增持，就算現時金價回落，令一般市民及投資者有興趣吸納，與央行的購買力也差得遠，故黃金相關股暫仍只宜觀望。

金礦股今日普遍向下，招金礦業(01818)半日跌1.34%收報10.3元，紫金礦業(02899)跌1.73%報11.34元，山東黃金(01787)跌0.42%報14.28元，靈寶黃金(03330)跌0.83%報1.2元，中國黃金國際(02099)跌1.38%報32.25元，SPDR金ETF(02840)跌0.38%報1321元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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