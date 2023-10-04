【大行炒D乜】再有券商降新世界目標價，高盛續籲買入百勝惟微降目標
04/10/2023
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/10/2023 13:15
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/09/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/10/2023 13:15
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/10/2023 12:55
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