《午市前瞻》外圍因素影響港股後市 友邦回購利好上望70元

恒生指數半日報17151，跌179點或1%，主板成交近316億元。恒生中國企業指數報5869，跌79點或1.3%。恒生科技指數報3752，跌65點或1.7%。



恒指三大成交股份依次為友邦(01299)、騰訊(00700)及阿里(09988)；友邦收報65.15元，升0.75元或1.2%，成交17.2億元；騰訊收報297.2元，跌3.4元或1.1%，成交16.22億元；阿里收報81.55元，跌1.55元或1.9%，成交10.11億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團(03690)；美團收報106.3元，跌3.7元或3.4%，成交8.44億元。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

(友邦網頁截圖)



張智威：友邦回購反映集團穩健



恒指愈跌愈深，17500下方支持如夢幻泡影，半日最多跌超過200點，低見17100水平。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，港股缺北水下市況較弱，17000支持力薄弱，料需進一步下試去年11月底所造的16800水平。他預計，後市需要觀望美國因素，包括十年期國債孳息率與美匯指數會否持續向上，將影響16800的支撐力度。



港股弱勢，放眼眾股皆跌，但重磅藍籌友邦(01299)早前低見61元水平後止跌回升，昨日升破10天線後今日再收復20天線，張智威指友邦為近期跌市其中一隻值得留意的股份，因為公司願意出手回購，一來反映集團認為現價已超值，另外亦顯示集團在跌市下仍有充足現金仍回購。他認為現價65元不妨追入，上望68元至70元水平。

友邦股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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