【動態調整】地產業成最不穩定因素，機構調整中國經濟增長預測，看淡明年增速

8月中國多項經濟數據顯示國內經濟在經歷數月疲軟後開始企穩，9月官方製造業PMI更連升四個月且自4月以來重回擴張區間，惟房地產市場、債務風險、市場信心低迷等依然是亮麗風景前的幾簾黑紗，放鬆樓市措施、一攬子化債計劃以及各類提振市場信心政策將會揭走黑紗抑或只是吹起黑紗一角？

中國第三季國內生產總值(GDP)將於10月18日公布，一些機構認為中國經濟將在第三季觸底、第四季反彈，部分機構上調中國今年全年經濟增長預測，亦有機構維持預期甚至下調，認為今年乃至明年的經濟增長尚未樂觀，需要更多政策刺激。

機構對今年中國經濟增長預測大都維持在官方目標的「5%左右」附近，而明年增速則向下調整居多。

世銀、穆迪等下調中國明年經濟增長預測

經過9月最新一輪調整，多家機構對中國今年經濟增長的預期仍然在官方目標「5%左右」附近。其中，世界銀行認為，雖然中國過去幾個月的經濟數據遜於預期，其解除疫情防控後經濟反彈效應已衰退，債務危機和房地產行業疲軟亦拖累經濟增長，但如今開始顯示出穩定跡象。世銀對中國今年經濟增長率預測維持在5.1%，但將明年預測由4.8%下調至4.4%，認為中國房地產行業持續疲軟。

穆迪亦對中國今年經濟增長預測維持在5%，並對明年的預測由4.5%下調至4%，認為中國正面臨「相當大的增長挑戰」，這些挑戰源於經濟和政策的不確定性，導致企業和消費者信心疲軟，加上房地產業持續面臨困境，以及勞動人口老化等。

房地產行業持續疲軟，是機構對明年中國經濟增長不樂觀的主要原因。(資料圖片)

滙豐銀行將今年的中國GDP增長預測由5.3%下調至4.9%，稍低於市場預期，同時對明年的預測從4.9%下調至4.6%。滙豐認為，中國正在準備進行結構性經濟改革，當中需要解決地方政府債務負擔等長期存在的挑戰。中國正制定一項全面的計劃，當中可能包括一系列措施，以滿足近期流動性需求，同時解決基本成本與效益錯配的問題。雖然短期內可能會看到增長速度放緩，但這對於幫助釋放未來的增長潛力來說是必要的。

野村憂「企穩」數據令當局減緩推出更刺激政策

野村控股則將今年中國經濟增長預測從4.6%上調至4.8%，而明年增長預期維持在3.9%；同時將中國今年第三季GDP增長從3.7%上調至4.1%、第四季增長從4%上調至4.3%。

野村認為，數據顯示中國9月經濟增長趨於穩定，部分受惠於一系列政策措施的推出；能源和商品價格上升亦可能會小幅推高通脹並減輕對通縮的恐懼。儘管有穩定的跡象，但這些穩定跡象令中國推出更激進刺激措施的可能性降低，尤其是針對房地產行業的。野村擔心，中國經濟數據「企穩」或只是表面，未來幾個月中國經濟狀況可能保持低迷甚至惡化，原因是出口疲軟、房地產行業持續低迷以及私營部門信心較弱等。野村還提到，今次調整是相信中國很可能會向下修訂去年第四季的GDP數據。

機構預計中國政府將有更多促增長措施出台，今年第四季經濟將繼續改善。(資料圖片)

澳新銀行亦對中國今年和明年GDP增長預測分別上調0.2個百分點，至5.1%及4.2%。澳新銀行認為，政策加持下，中國經濟出現更多企穩跡象，預計中國政府將實施更多的促增長措施，包括再次降息、推出提振房地產措施等，預測今年第四季經濟將繼續改善。

摩根大通同樣對中國今年GDP增長預測上調0.2個百分點，從4.8%上調至5%，認為8月中旬以來公布的政府穩增長政策為漸進式，但涉及面很廣，很可能會在未來幾個月內助力實體經濟。

德銀、法巴：中國經濟第三季觸底第四季反彈

德意志銀行就認為，逆周期調節的作用不斷顯現，中國經濟正逐步企穩，或在今年第三季觸底並逐漸積累反彈勢能；預計今年第三季GDP增長4.6%，到第四季增長5%，全年實現增長5.1%。德意志銀行7月時預測中國今年經濟增長5.3%。

法國巴黎銀行大中華區匯率及利率主管王菊指出，中國宏觀數據顯示經濟活動在6、7月到達低谷，8月開始改善，反映經濟嘗試在第三季構建周期性底部；中國近期的政策組合拳將有助中國經濟在今年第四季出現適度改善，但中長期而言，中國需要重大政策變化，以更可持續的方式恢復市場信心。該行相信，今年稍晚召開的三中全會以及中央經濟工作會議，將會提供有意義的政策制定，包括重要改革，並為未來幾年的中國經濟定下基調。

撰文：經濟通記者林小莉

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