引進辦與約30間來港發展企業簽協議，包括京東美團等

政府成立的引進重點企業辦公室，成功洽談多間內地及海外企業落戶香港，引進辦下午舉行啟動禮，與多間企業簽署合作協議，包括阿斯利康、杭州泰格醫藥科技、華為、京東集團(09618)、聯想集團(00992)、美團(03690)等。

行政長官李家超致辭時表示，去年在首份《施政報告》公布成立重點企業辦公室，任務之一就是引進知名及具潛力的企業來港發展，至今已有約30家已計劃來港發展或擴展業務。他歡迎各企業來港發展，並帶來生物科技、先進製造業及人工智能等領域的創新與科技。他說在治理方式中是以結果為目標，預計未來數年，有關公司將在本港投資超過300億港元，並計劃創造上萬個就業職位。

李家超說，引進重點企業辦公室為企業提供一站式服務，又說本港是亞洲唯一有5所百強大學的城市，匯聚不同領域人才，而本港亦會繼續在全球吸引人才來港。本港的招人才措施已收到全球的16萬宗申請，並已批出超過10萬宗。

陳茂波：約八成來港企業來自內地

財政司司長陳茂波表示，來港企業集中在生命健康、醫療科技、人工智能、大數據和金融科技的範疇，預計可創造的大約1萬個就業職位，主要是科研和管理層職位。他又指，雖然暫時有約八成公司來自內地，但他認為吸引企業的工作不應以地域為限制，又指絕大部分來港企業的業務都是國際性。

撰文：經濟通採訪組

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