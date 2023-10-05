憂需求減弱油價挫逾半成，三桶油獲大摩唱好可低吸博反彈？

兩大產油國沙特阿拉伯和俄羅斯維持減產到年底，布蘭特油價上周曾逼近每桶100美元，但美國昨日(4日)公布的ADP就業數據遜預期，加上美國上周汽油庫存大增，需求憂慮令油價受壓，紐約期油及布蘭特期油昨均急挫逾半成，創下一年多來最大跌幅。雖然石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)秘書長近日指由於能源需求增長，料油價維持在高位，而大摩亦調升「三桶油」今年盈利預測，但難阻「三桶油」延續近期弱勢，中石油(00857)今早(5日)曾再跌逾2%，中海油(00883)亦曾跌逾1%，惟其後雙雙回穩，不知可否博反彈呢？

（中海油年報截圖）

美國小非農數據遜預期 上周汽油庫存大增



有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國9月民間企業就業人數增加8.9萬人，創2021年1月以來最小增長，遜於預期的增加15.3萬人，以及前月的增加17.7萬人。數據顯示，在通脹持續和借貸成本上升的情況下，一些僱主正在縮減招聘規模，勞動力市場進一步放緩。此外，美國能源部昨日公布的數據顯示，上周汽油庫存大增650萬桶至2.27億桶，增量遠超分析師平均預估的增加20萬桶，反映燃料需求疲軟。上周汽油日均需求較前一周的862萬桶減少至801萬桶，較去年同期的946萬桶減少145萬桶或15%。摩根大通報告稱，美國季節性汽油消費量創下22年來新低。紐約期油昨重挫5.61%或5.01美元，報每桶84.22美元，為自8月31日以來最低收市價，且是去年9月以來最大單日跌幅。布蘭特期油亦跌5.62%或5.11美元，報每桶85.81美元，為自8月29日以來最低位，亦是自去年7月12日以來最大單日跌幅。

OANDA高級市場分析師Edward Moya表示，由於債券孳息率飆升導致全球經濟陷入痛苦，本季原油需求將受到破壞，但考慮到供應進一步受到衝擊以及美國經濟重新加速的風險，油價回落料有限。另有分析指，全球利率長期高走，儘管有跡象表明目前市場供應仍緊張，但未來供應增加的前景，以及技術性賣盤和算法驅動的交易商急於離場。





OPEC+秘書長：因能源需求增長 料油價維持在高位

OPEC+秘書長阿爾蓋斯(Haitham Al Ghais)周一(2日)接受英國廣播公司(BBC)專訪，指由於能源需求增長，預料油價會維持在高位。OPEC+預計石油需求每天增長約240萬桶，明年需求料繼續增長超過每日200萬桶。而對於沙特及俄羅斯的減產決定或導致供應短缺，阿爾蓋斯表示，減產為沙特和俄羅斯兩個主權國家自願作出的決定，由於存在不確定性，減產為預防性或先發制人的決定。另外，他憂慮石油業投資不足多於油價高企，指有部分人呼籲停止投資石油業，將導致未來油價波動及供應短缺。全球能源需求到2045年將較現時增長近25%，並需要各類能源，因此屆時石油業需要近14萬億美元(約109.2萬億港元)的投資。



另外，國際能源署(IEA)9月報告表示，2023年全球石油需求預估將年增220萬桶/日，至1.018億桶/日，主要受到中國消費、航空燃油與石化原料需求在疫情後回升的影響。2024年石油需求的增速將會放緩，預估將年增99萬桶/日，至1.028億桶/日，主要受到總體經濟以及電動車發展導致運輸燃料需求結構性下滑的影響。而受到沙特與俄羅斯削減供應影響，今年第四季國際油市預期將有明顯的供給缺口。

花旗料非油組國增產 布油明年平均價將跌至74美元

不過，花旗不認為油價能維持在高位，預測布蘭特期油第四季的平均價格為每桶82美元，明年為每桶74美元。花旗分析師Ed Morse與其團隊指，沙國企圖扣住部分原油，俄國也維持某種程度的出口管制，指向油價短期將上升，但若其他條件不變，供給加速成長，會讓90美元的油價難持續。預期美國、巴西、加拿大等非OPEC+成員國增產，而委內瑞拉和伊朗也出口更多原油，提高供給。摩根大通也表示，燃料成本打壓消費者，「需求破壞已啟動」。

天達(Investec)分析師麥克法森指，市場焦點從短期的供給緊俏轉至三個方面，一是利率升至更高更久的影響，二是低迷的經濟環境，三是OPEC+在11月26日的全體會議上將如何因應，同時強勢美元也打壓投資者情緒。原油以美元交易，對其他貨幣的持有者來說，美元升值會讓原油變得較昂貴，將削弱需求。PVM分析師伊文斯也指，縱然油市當前有強力的基本面支持，但美元走強將持續困擾包括原油等所有市場。

大摩上調三桶油今年盈利預測 首選中石油目標價7元

另方面，摩根士丹利近日發表研究報告指，考慮到第三季油價高於預期，相應地上調「三桶油」盈利預測，假設第四季布蘭特原油均價由目前的每桶約90美元降至85美元，市場對三大中資石油股今年盈利預測將上調5%至7%。三大油企今年上半年勘探與生產表現出色，而成本控制良好，預期趨勢將在油價上升和人民幣貶值的情況下持續，但由於油企暴利稅上升，預計總成本亦將輕微上升。另預期第四季油企將錄得較重大的資產減值損失，導致盈利出現按季下跌。



大摩預期中石油及中石化(00386)的煉油業務利潤率將在第三季出現按季改善，惟考慮到利潤率復甦步伐較溫和，因此預期其石化產品業務的盈利只會按季溫和上升。在「三桶油」中，大摩首選中石油，給予「增持」評級，目標價7元，並將其今年盈利預測上調2%，2024至2025年度則分別上調8%及10%。因應油價預期調整，大摩將中石化今明兩年盈利預測上調10%及5%，維持「與大市同步」評級，目標價4.32元。而中海油的盈利主要受油價水平影響，在成本優勢下，股價料續跑贏大市，而其低成本策略及強勁的執行能力，將令其能完全享受高油價帶來的優勢，因此將今明兩年盈利預測上調4%及8%，維持「增持」評級，目標價16.1元。

黃偉豪：油價升過龍紐油料見80美元 油股暫不宜短炒

中薇證券研究部執行董事黃偉豪表示，雖然沙特和俄羅斯維持減產到年底，美國經濟預期也偏向樂觀，內地經濟亦已回穩，但油價升至90幾美元已升過龍，故昨日藉美國就業數據較差有調整。油價短期料繼續波動，紐約期油料回至80美元，布蘭特期油則回到83至84美元。至於油股，盈利能力仍強，若打算中長期收息可分注吸納，但股價技術走勢已轉差，其中中海油已跌穿10天及20天線，9天RSI跌至38，出現頂背馳；中石油今早雖險守100天線，但9天RSI亦跌至34，同樣處於50以下。總之，在油價持續波動下，兩隻股份暫不宜短炒。

「三桶油」今日先跌後回穩，中海油半日跌0.46%收報13.12元，中石油無升跌報5.48元，中石化升0.25%報4.04元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉