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《午市前瞻》北水回歸後有利恒指守穩萬七 地產股始終難長揸

05/10/2023

　　恒生指數半日報17326，升130點或0.8%，主板成交近267億元。恒生中國企業指數報5933，升50點或0.9%。恒生科技指數報3797，升44點或1.2%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及友邦(01299)；騰訊收報303元，升5.4元或1.8%，成交16.39億元；阿里收報82.2元，升0.45元或0.6%，成交9.06億元；友邦收報66.25元，升0.85元或1.3%，成交6.23億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團(03690)；美團收報108元，升1.1元或1%，成交6.08億元。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

 

新世界旗下K11大型購物商場。(新世界集團網頁截圖)

 

曾永堅：北水回歸後將為港股提供承接力

 

　　隔晚美國公布9月份ADP新增就業職位人數遠少過市場預期，投資者對利率高企的憂慮暫緩，美股止跌回升，港股昨日跌至近17000後今早略為反彈，半日升逾100點。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，本周北水缺席，短線期指淡倉活動令恒指受壓，下試年內低位。但他認為下星期北水回歸後，港股低位承接力將會加強。


　　曾永堅提到，早前內地公布的財新9月份製造業PMI好過預期，紓緩市場對內地經濟的憂慮，將有利提升股市抗跌力。外圍方面，美元有望逐步見頂，亦對港股較為有利。他看好下星期北水回來後，恒指有望守著17000水平。

 

本地樓市未來6至12個月都難以轉勢


　　新世界(00017)早前公布全年業績，截至今年6月底全年純利跌27.9%，派發末期息0.3元，按年大減80%；連同中期息0.46元，全年共派0.76元，減少63%。但集團擬派發有條件特別股息每股1.59元，須待新創建(00659)成功沽售後方可作實。曾永堅指新世界全年業績與及派息都差過市場預期，市場原本對其資金狀況憂慮維持不變。香港樓市偏弱，加上美國維持高息環境，香港息口仍有跟加的可能性，預期未來6至12個月，本地樓市都難以樂觀，本地發展商無論銷售及前景都有壓力。

 

新世界20天線有阻力


　　他指出，近期本地地產股普遍回升，可能與市場憧憬即將於本月發表的《施政報告》有望推出減辣措施有關，對樓市有一定支持。但針對上述不利因素，曾永堅認為即使短期因《施政報告》因素利好，中長線本地樓市未真正轉勢前，都不宜隨便入手本地地產股。他認為以新世界目前走勢而言，最多到20天線約15.5元水平便會受阻，除非港府有意料之外的大力減辣政策，但相信機會不大。

 

新世界股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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