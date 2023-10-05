  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【收市短打】大市氣氛薄弱彈力欠奉，北水回歸前難扭弱勢；李澤銘：把握機會入強勢股（有片）

05/10/2023

嘉賓：紅蟻資本投資總監　李澤銘

 

　　美債息從高位回順，美股周三（4日）倒升收市，至於港股連跌兩個交易日累跌613點並創今年新低後，今日（5日）隨外圍略為反彈，高開54點後升幅一度縮水至1點，接線保力加通道底部見支持，一度反彈140點，見17336全日高位，午後變動不大，最終收報17213點，升18點，成交額再縮水，沒有最低只有更低，全日只有470.048億元。港股目前處於本年低位，但仍未見資金入場趁低吸納，李澤銘相信要等待北水下周回歸才有改善。另外，一眾重磅股近日出現大幅度回吐，包括北水的「股股」電訊股及石油石化股。他建議有興趣入市的投資者，把握北水回歸前的機會。而美國汽油需求放緩，國際油價在高位借勢獲利回吐，跌幅一度達5.7%，是去年9月以來即市最大單日跌幅。不過李澤銘認為油價長遠易升難跌，因為供應缺口難以填補，供不應求的情況將持續至冬天，油價調整正正是吼入油股的機會。

 

　　立即去片：https://youtu.be/I302g0YkDZw

 

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

返回財經熱話

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 沒有相關資料。
股份推介
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.640
  • 目標︰$0.75
  • 01836 九興控股
  • 8.000
  • 目標︰$8.70
  • 03306 江南布衣
  • 10.380
  • 目標︰$10.70
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 8.080
  • 目標︰$9.00
  • 02888 渣打集團
  • 70.900
  • 目標︰$80.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 299.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 81.350
  • 00001 長和
  • 40.500
  • 03690 美團－Ｗ
  • 105.900
  • 00388 香港交易所
  • 285.600
報章貼士
  • 00017 新世界發展
  • 15.160
  • 目標︰$16.80
  • 00564 鄭煤機
  • 7.320
  • 目標︰$7.60
  • 06979 珍酒李渡
  • 11.140
  • 目標︰$12.20
熱炒概念股
即時重點新聞

05/10/2023 16:12  恒指升18點收報17213，百威亞太升5%，萬洲升3%

05/10/2023 16:24  《盤後部署》港股反彈乏力續尋底機會高，百威亞太上望21元

05/10/2023 15:09  【香港政情】涉立法會內擾亂秩序判囚7周，尹兆堅撤回上訴申請

05/10/2023 14:26  【施政前瞻】施永青倡樓市全面撤辣，指炒風不會重臨

05/10/2023 15:10  中銀香港:即日起可使用BoC Pay搭乘天星小輪

29/09/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４１﹒２９億元，買美團沽中石油

05/10/2023 08:30  【大行炒Ｄ乜】野村跟進內險股；信義光能遭海通大劈目標價近三成

29/09/2023 12:37  《嚟緊炒Ｄ乜》新地大股東頻增持，長線目標價１１０銀

05/10/2023 17:02  《財資快訊》美電軟報７﹒８２８３，隔夜拆息較上日維持４﹒５％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【收市短打】大市氣氛薄弱彈力欠奉，北水回歸前難扭弱勢；李澤銘：把握機會入強勢股（有片）
人氣文章

新聞>財經熱話

友邦密密回購摩通籲增持，逆市獨強四連升仍可吼？
人氣文章

新聞>香港要聞

美聯測量：大嶼山住宅地估值4億元，發展低密度洋房
品味生活
生活
人氣文章

主場·日本．Katty

沖繩自由行｜實試5大靚景打卡cafe！星野集團無敵海景café/ 古宇利大橋靚景coffee to go/ 內海岸邊小店和式all day breakfast
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】經濟訊號續混亂，美國衰退似遠還近
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

十月股災？
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

咖啡、睡眠最新研究：為何有些人喝咖啡不影響睡眠？4大發現打破既有想法！
人氣文章

Fashion

秋冬手袋2023：大手袋熱潮回歸！Jisoo、韓韶禧愛用Dior Toujours／舒淇同款Bottega Veneta Hop／超柔軟觸感Balenciaga Monaco
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

黃秋生 x 游學修舞台劇《極地謎情》：神戲劇場十周年作，帶領觀眾探索神秘浪漫
健康好人生 Health Channel
人氣文章
大腸癌｜大便揭露腸道健康問題！2個特點分辨帶血大便屬痔瘡定腸癌！針灸可治療？
人氣文章
「2023健康同行夥伴大獎」於10個領域頒發 33個獎項 為大眾選出最優質的健康品牌/機構
人氣文章
節日聚餐過後消化不良？4個瑜伽動作幫助消化、緩解胃氣，新手也能做！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/10/2023 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/09/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/10/2023 18:20
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/10/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話05/10/2023
【收市短打】大市氣氛薄弱彈力欠奉，北水回歸前難扭弱勢；李澤銘：把握機會入強勢股（有片）
人氣文章財經熱話05/10/2023
友邦密密回購摩通籲增持，逆市獨強四連升仍可吼？
人氣文章香港要聞05/10/2023
美聯測量：大嶼山住宅地估值4億元，發展低密度洋房
人氣文章香港要聞05/10/2023
居屋攪珠 | 黃碧如:居屋申請超額近18倍，反映市場需求平穩
人氣文章中國故事05/10/2023
【上海特寫】上海認房不認貸滿月：金九成色不足，購房預期仍待變
人氣文章FOCUS05/10/2023
【FOCUS】債息一路狂飆，衰退怪獸甦醒
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

填詞人因葵專訪！專寫奇怪歌？做填詞只係巧合？點解退出余力機構？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金