北水回歸前港股大彈，可吼入藍籌股惟要做好風險管理

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

美國債息從高位稍為回落，港股兩日插613點收今年低位後，上日（5日）表現牛皮，高低波幅只有138點，全日微升18點收市，在缺乏北水支援下，大市成交更不足五百億元。不過市場入市意欲低迷，下星期北水回歸真的可以刺激大市向上？現時想入市，仲有哪些選擇？美債息高企，本港HIBOR同樣被扯高，窒礙入市意欲，一手新盤銷售在第三季表現令人失望，市場憧憬月底政府新一份施政報告會推出減辣措施，不過即使有新政支持，始終實施推行需時，預料只屬短線利好？若明年息口未有大變化，樓價或再跌？市場擔心內地對用於電動車電池關鍵原料鋰需求下跌，有「白色石油」之稱的碳酸鋰價格近期大幅下跌。雖然內地消費降級，但買車仍是剛需，加上正值車企「金九銀十」，市場對需求續跌的擔心是過分憂慮？預料鋰行業何時可消化現時積壓的庫存量？





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