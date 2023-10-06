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【雙節消費】五年最旺黃金周，客流銷售井噴，文商旅融合升級體驗

06/10/2023

　　今年國慶疊加中秋，假期長達8天，全國人民玩樂出行熱情空前高漲，官方早前估計黃金周國內旅遊人數近9億人次，可望創造超過7800億元（人民幣．下同）的收入。各地商家為迎接消費高峰，紛紛舉辦各種活動，整體消費市場呈現文化、商業、旅遊等不同圈層融合互動的特色。


「文化藝術+商圈」，吸年輕族群


　　聚焦廣東省，一系列惠民措施激發雙節消費活力。廣州市政府分批發放1.3億元電子消費券；汕頭推出1元輪渡船票；中山向市民及旅客派發1萬份景區門票和5000份文創產品……


　　為吸引年輕消費者，各大商圈也用盡渾身解數，文化藝術成為商業場所升級消費者體驗的重要元素。其中，廣州天河商圈聚集天河城、正佳廣場及天環廣場幾大購物中心，長假期間人頭湧湧，因「2023廣州國際購物節」在此拉開帷幕，推出逾100場主題藝術展、音樂派對、創意市集。「正佳星球超級藝術狂歡節」亦同期舉行，正佳廣場攜手廣州雜技團，打造多場藝術雜技劇；烏鎮戲劇節的重磅戲劇《小紅帽》、《仲夏夜之夢》等，在商場內就可以欣賞。

 

廣州消費1

廣州天河商圈舉辦藝術狂歡節，由雙節前夕開始陸續推出音樂盛會、奇幻街頭表演、潮流藝術展。

 

廣州消費2

商家將創意市集搬進大型購物中心，吸引人流刺激消費。


　　市民阿凱帶上自己的吉他與朋友奔赴天環廣場的戶外草坪，這裏即將上演一場音樂派對。處處是舞台，轉角有演出，音樂會、遊園會都變成商圈裏的沉浸式體驗。


親子遊需求釋放，出行熱度爆表

 

　　年輕人消費追求「情緒價值」，網紅型、文青型選擇多元，家庭消費則主打「親子同遊」。廣州的李先生表示，黃金周第二天一家人就自駕前往南沙花園酒店，來一場3天2夜短途遊。「去程高速公路稍微塞車了一陣，不過1小時左右也抵達了，回程就非常暢通。」他說。


　　至於選擇南沙區高級酒店作為出行目的地的原因，是因為「這家酒店有很多小孩可以玩的東西。」據悉，該酒店自備佔1200平方米的大型兒童活動中心，又臨近海濱及濕地公園，吸引不少帶小朋友的家長客。


　　湖南來粵的遊客李女士對內媒表示：「（國慶假期）價格貴了不少，但孩子出來玩一趟不容易。」雖然旅費較平時貴，但為了陪伴小朋友亦願意多花一些。


　　同程旅行數據顯示，平台親子遊景區搜索熱度環比漲幅超200%，雙節熱門親子遊景區中，排名前五分別為上海迪士尼度假區、北京環球度假區、廣州長隆野生動物世界、珠海長隆海洋王國以及廣州動物園。主題樂園推出眾多雙節限定活動，例如長隆海洋王國就有國慶版煙花秀、傳統猜燈謎、超級猛獁大巡遊，成功吸引大小遊客。

 

廣州消費3

多地景點人山人海，若無提前預訂門票，很大機會要「無功而返」。


各行業數據亮眼，五年來最旺「十一」


　　超長黃金周臨近收官，據交通運輸部預計，中秋國慶全社會跨區域人員流動量將達20.5億人次，日均達2.57億人次，比2019年同期日均增長11.5%。文化和旅遊部數據中心預測，假期國內旅遊出遊預計達8.96億人次，同比增長86%，將實現旅遊收入7825億元，同比增138%。


　　另外，據貓眼專業版，截至10月6日6時，國慶檔電影總票房（含預售）突破27億元；而美團發布的黃金周消費數據顯示，全國服務零售日均消費規模較2019年同期增長153%，迎五年來最旺「十一」。

 

廣州電影院

截至10月6日6時，國慶檔電影總票房破27億元，《堅如磐石》、《前任4：英年早婚》、《志願軍：雄兵出擊》分列票房榜前三位。


　　中國未來研究會旅遊分會副會長劉思敏接受內媒採訪時指，「今年中秋國慶假期，人們的文化休閒和旅遊需求得到集中釋放，不同類型的消費都很旺盛」。


　　有商界專家認為，在惠民措施加持下，商業實體把握雙節機遇組織多樣化營銷，有力刺激消費需求，打造了更多文商旅深度融合的活動，從而滿足消費者多樣化需求，黃金周客流和銷售呈現井噴。

 

撰文、攝影：經濟通記者楊雨

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