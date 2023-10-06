《午市前瞻》北水帶動成交亦難推升恒指 公用股電能較煤氣值博

恒生指數半日報17526，升312點或1.8%，主板成交逾280億元。恒生中國企業指數報5995，升107點或1.8%。恒生科技指數報3829，升71點或1.9%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、友邦(01299)及美團(03690)；騰訊收報306.2元，升6.4元或2.1%，成交19.46億元；友邦收報67.55元，升1.6元或2.4%，成交13.83億元；美團收報108.6元，升2.7元或2.5%，成交8.11億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里(09988)；阿里收報82.95元，升1.6元或2%，成交5.81億元。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

(電能實業網頁截圖)

李偉傑：連續第三個星期五挾淡倉



外媒報道，白宮正為美國總統拜登和國家主席習近平11月在三藩市會晤作準備，白宮人員表示，兩人會面的可能性已「相當確定」，消息刺激港股回升，半日最多升近400點。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，現時恒指再度重返10天線上，而過去兩星期都是跌足四日後，在星期五回升，似乎逢星期五挾淡倉已成為短線策略。



李偉傑指，習拜會消息利好但仍有待落實，而美匯轉弱亦是短期刺激港股回升一大因素。但他看淡下周北水回歸後的港股表現，雖然北水能帶動成交回升，但未見得能推動升恒指，預期最盡約20天線便會受阻。



美國十年期債息回落才利公用股



恒指回升帶動多個板塊跟升，低殘公用股亦開始有回升跡象，其中煤氣(00003)半日升超過3%，接連收復10天線及20天線。李偉傑指，煤氣近日走勢與RSI開始形成底背馳，而公用股往往與美國十年期國債孳息率息息相關，近期孳息率有回落跡象，吸引資金撈底公用股。現時煤氣技術形態有利股價回升，但料上升空間不大，部署收息且有持貨耐性者可以考慮入手，但煤氣仍未重新派發紅股，即使現時息率達6厘亦難以吸引資金回首。



相對而言，另一公用股電能(00006)現時息率更達7.5厘，而且業務更為廣泛，較不受亞洲區業務影響，根據過往業務表現，認為若要部署收息，電能比煤氣更值博。但他提醒，過去一段時間公用股大幅調整，投資者不宜重倉，部署一至兩隻已足夠，而中長線表現亦要觀望美國十年期國債孳息率是否已見頂。

電能實業股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

中華煤氣股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載