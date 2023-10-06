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美國證交會起訴馬斯克，欲迫其就推特收購案作證

06/10/2023

　　美國證券交易委員會(SEC)周四（5日）在三藩市聯邦法院起訴馬斯克，迫使他在2022年收購推特案的調查中作證。SEC提交的文件顯示，委員會正調查馬斯克去年收購推特股票的過程，是否違反證券法。SEC在文件中稱，馬斯克上個月未出席在三藩市的聽證會。

撰文：經濟通市場國金組

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