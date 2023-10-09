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天文台將於今早11時40分改發3號強風信號

09/10/2023

　　8號東北烈風或暴風信號現正生效。天文台將於今早11時40分改發3號強風信號。黑色暴雨警告信號亦現正生效。


　　根據港交所指引，今天上午將會停市。上午11:30後至中午12:00期間解除信號/極端情況/警告，下午交易時段將於下午2:00開始。


　　港金公開喊價巿場上午停市。金銀業貿易場的倫敦金及銀電子交易平台維持正常服務。

 

撰文：經濟通市場國金組

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