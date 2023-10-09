綠債認購反應遜去年分配手數增，上市後可以點部署？高息股有咩好選擇？

第二批綠色零售債券(04273)上周五(6日)公布分配結果，認購8手或以下的申請者可獲全額配發，另有4000多人可再獲多派1手，債券於本周三(11日)在港交所掛牌。今年綠債保底息率雖增至4.75厘，但遇上銀行高息搶客，認購反應較預期冷淡，認購人數和金額分別按年跌7.9%和34.2%，而最多獲9手也較去年的5手為高。記得去年綠債(04252)首日掛牌跌0.3%，經過兩次派息後最新報96.5元，比發行價低約3.5%，今次綠債上市後會否破底呢？投資者應如何部署？而港股中有不少股息率高達8至10厘的股份，當中有些相信亦是長線收息佳選。

（Tony攝）

綠債8手或以下申請獲全數配發 最多獲派9手

今次綠色零售債券錄得32.1萬份有效申請，涉及認購金額約300億元，分別按年跌7.9%和34.2%，最終發行額為200億元，超額認購倍數為0.5倍，低於去年的0.63倍。全部有效申請均可獲配發債券，約18.4萬份認購8手或以下債券的申請，均將獲全數配發所申請的債券。餘下約13.7萬份認購8手以上者均先獲發8手債券，並進行抽籤，其中4187份申請將獲配發多1手債券。債券將於本月10日發行，於本月11日在香港聯合交易所上市。

財政司司長陳茂波表示，今批特區政府發行的綠色零售債券，為市民提供回報穩定的投資選擇，繼續受到市民歡迎。港府會繼續與監管機構和業界持份者共同努力，豐富香港綠色和可持續金融的生態，進一步促進市場發展，並與市民一起推動綠色轉型。

銀行推綠債退款優惠搶資金 東亞3個月定存年利率達4.88厘



值得一提，綠債最終發行額200億元，即向隅資金約100億元，有銀行推出綠債退款優惠搶資金，其中東亞銀行(00023)公布，該行客戶以5萬元或以上的綠債退款敍做3個月港元定期存款，可享4.88厘年利率，優惠期由2023年10月10日至10月20日。建行亞洲表示，經該行申請綠債之合資格客戶，於2023年10月11日至22日期間，透過該行分行以綠債退款開立「3個月港元定期存款」達10萬元或以上，可享特惠年利率。

工銀亞洲亦推出3項綠債退款優惠，包括定存、ESG基金0%認購費及人民幣兌換優惠。定存方面，由今日(9日)至20日，客戶憑退款到分行敍做98日定期(約至明年1月中到期)，定期利率為4.28厘，38日和188日定期利率則分別為3.28厘和4.18厘，起存金額為10萬元以上。

何啟俊：綠債可揸至到期100元以下可吸 高息股首選電訊股次選油股

俊賢資產管理投資總監何啟俊指，美國明年開始減息，而綠債年期達3年，保底息率達4.75厘亦算吸引，相信認購的投資者不會對上市後會否跌穿發行價太在意。若真的跌穿發行價100元，沒認購的話可買入持有至到期。另何啟俊在中資電訊、石油及內銀等高息股中最推薦電訊股，其中中移動(00941)除收入穩定外，數字化及算力相關業務將成增長動力，若回至100天線約62元可吸納。另石油股也可吼，油價雖較波動，但國際能源署及油組都料在俄羅斯及沙特阿拉伯減產後，第四季全球石油供應緊張，加上美國石油庫存跌至低位，相信會減少出口，勢難彌補供應缺口，料油價續於高位橫行，甚至可再挑戰100美元，中海油(00883)回至50天線約12.8元可買入。

至於內銀股雖也屬高息之選，但何啟俊不建議吸納，因內地經濟令人擔憂，人民銀行將維持寬鬆貨幣政策，內銀淨息差料未來一兩季都會在低位徘徊，影響利息收入。而滙控(00005)作為國際銀行，淨息差很受美國息口走勢影響，在美息快見頂、明年開始減息下，料其未來一兩季業績也將見頂，股價回至56元才值得吸納。

高息股今日大多上升，中移動升0.62%收報65.15元，中電信(00728)升0.77%報3.92元，中聯通(00762)升0.9%報5.62元，中海油升2.29%報13.4元，中石油(00857)升2.55%報5.64元，中石化(00386)升1.48%報4.12元。另煤炭股表現突出，中國神華(01088)升2.04%報25元，兗礦能源(01171)升6.23%報15元，中煤能源(01898)升4.12%報6.06元。至於滙控，則跌0.08%報62元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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