十一黃金周旅遊及消費數據欠突出，相關股難炒起不值博？

今年中秋國慶「雙節」連放8日長假，可說是「超級黃金周」，國內出行人次和消費規模都超過去年及2019年，惟出境遊人次只恢復至2019年的85%，電影票房則遠遠不及2019年國慶檔。本港方面，國慶黃金周期間，約110萬內地旅客訪港，符合港府預期，但與疫前比較，為2017至19年國慶黃金周約85%，或2017至18年的70%。黃金周數據不見特別好，相關股上周五(6日)已不見炒高，數據公布後更不值博？

（攜程旅行官網截圖）

國慶國內遊人數及收入均超疫情前 惟出境遊及電影票房未恢復

文旅部數據顯示，今年中秋國慶全國國內旅遊出遊人數8.26億人次，同比增長71.3%，較2019年增長4.1%；實現的國內旅遊收入7534.3億元(人民幣．下同)，比2022年增長129.5%，較2019年增1.5%。不過，出境遊仍未恢復到2019年的水平。據國家移民管理局的數據，今年中秋、國慶假期全國邊檢機關共查驗出入境人員1181.8萬人次，日均147.7萬人次，較去年同期增長約2.9倍，是2019年同期的85.1%。



電影票房方面，根據貓眼專業版數據，截至10月7日12時，2023年中國電影市場國慶檔(9月29日至10月6日)總票房達27.34億元，較2022年的14.97億元增長83%，但遠遠不及2019年國慶檔總票房44.66億元，顯示電影業未能全面復甦。

攜程(09961)上周五發布的《中秋國慶旅遊總結報告》則顯示，「十一」假期國內旅遊訂單同比增長近2倍，較「五一」增長一成；出境遊同比增長8倍多。機票、酒店、門票、民宿、租車、郵輪等旗下業務也大幅增長，其中門票、民宿訂單均同比增長超2倍，郵輪訂單同比增長超6倍。另「十一」期間出境遊訂單同比增長超8倍。

黃金周約110萬內地旅客訪港 約為2017至19年85%

本港方面，國慶黃金周期間，入境事務處錄得共約110萬內地旅客人次經各海陸空管制站訪港。政府表示，數字符合假期前估計的約100萬人次。黃金周8日假期平均每日內地旅客入境人次約14萬，較五一黃金周高約一成。與疫前比較，約為2017至2019年國慶黃金周約85%，或2017至2018年的70%。內地旅客入境最高峰日子為國慶日當日，有約18萬人次訪港。



大型活動方面，在維多利亞公園舉辦的中秋綵燈會吸引約20萬人次，大坑舞火龍吸引約48000人次，而國慶煙花匯演則有約43萬人次欣賞。政府指，主要旅遊景點人流非常暢旺，個別景點的旅客到訪人數接近甚至超出疫情前水平。另根據旅遊發展局統計資料顯示，酒店整體入住率達90%。訪港內地旅客當中，約45%為過夜旅客，與2017至2018年的十一黃金周假期相若。旅客對餐飲、購物和觀光體驗的滿意程度達90%以上。

仲量聯行：黃金周生意額與平日周末相若 零售協會：遊客生意僅升一兩成

仲量聯行香港商舖部主管兼澳門總經理唐偉樂表示，近日與超過包括珠寶金行、國際高檔品牌、餐飲、精品店及化妝品店等10家零售商傾談，零售商均一致表示，黃金周的確帶動人流顯著上升20%至30%，但生意額與平日的周末周日相若。零售商原本憧憬黃金周對業務有幫助，惟黃金周旺丁不旺財的局面，將令不少零售商對下一個消費旺季農曆新年的業務也不抱太大期望，相信第四季零售商將放慢租舖步伐，商舖租金欠上升動力。儘管政府積極推廣夜經濟，但對普遍零售商及整體經濟未見有太大幫助，反而把商場及購物街的人流轉移至夜市。

唐偉樂又指，黃金周旺丁不旺財的情況反映內地旅客的消費模式已改變，以「打卡」為主，消費為次，消費力不及以往，因此，政府宜借鑑鄰近城市舉辦大型國際活動，吸引高消費力及優質的旅客，始能帶動零售業及經濟。商場業主亦要改變以租金為先的租賃策略，避免因租金高昂，令更多零售商及商舖新概念流失的情況。





另香港零售管理協會主席謝邱安儀指，協會收集業界由中秋節(9月29日)至上周二(3日)的數據，生意比前一周同期整體錄得升幅，但低於預期，遊客生意整體僅錄得一兩成升幅，本地市場則錄得單位數升幅至低雙位數跌幅，相信受市民假期外遊和北上消費影響。僅家具、家品及鐘錶珠寶等個別行業，在本地及遊客市場分別錄得逾兩成及六成升幅，但都是與個別因素有關，如金價回落、自由行帶動等。

郭家耀：數據不見特別好相關股難炒起 攜程只可分注買銀娛炒上落

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀指，市場仍擔心內地宏觀經濟表現及消費者信心，A股今日復市也表現疲弱，黃金周相關股份在黃金周之前及期間都炒唔起，黃金周出行及消費數據不見特別好下，料今日表現亦不會太好，其中攜程此顃互聯網平台股，行業競爭愈趨激烈，只宜分段買入，現價買了一注後，可待回至240元才再買第二注。濠賭股雖看似已消化賭場換錢活動將會刑事化的消息，但股價料只可炒上落，如銀娛45元以下可吼，最多博升至50元。在內地旅客「打卡」多於消費下，其他黃金周相關股包括周大福(01929)等金飾股都不值博。

內地餐飲、旅遊、體品、影業及濠賭股等黃金周相關股份今日(9日)個別發展，海底撈(06862)現(2:05pm)升1.7%報21元，九毛九(09922)跌0.74%報10.68元，攜程升0.23%報261.2元，同程旅行(00780)跌3.39%報15.4元，貓眼娛樂(01896)跌6.78%報9.77元，李寧(02331)升0.32%報31.5元，安踏(02020)升2.82%報85.8元，銀娛(00027)跌2.06%報45.15元，金沙(01928)跌0.22%報22.45元。本地零售餐飲股亦升跌不一，周大福跌3.85%報11元，周生生(00116)無升跌報9.48元，莎莎國際(00178)升2.94%報1.05元，佐丹奴(00709)無升跌報2.59元，大家樂(00341)跌2.06%報8.08元，大快活(00052)無升跌報10.16元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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