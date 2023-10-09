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【大行炒D乜】高盛叫買啤酒股，大摩點評三桶油，一表盡掌握

09/10/2023

 

 

 

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09/10/2023 07:53  新創建(00659)獲周大福控股提要約，全部預設條件達成

09/10/2023 08:35  【大行炒Ｄ乜】青島遭高盛調低目標１１％，申洲有逾八成潛在升幅

06/10/2023 12:28  《嚟緊炒Ｄ乜》市場憧憬港府撤辣，恒隆地產中線上望１４﹒５銀

06/10/2023 16:29  《財資快訊》美電升報７﹒８３１１，一周拆息維持４﹒７％

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/10/2023 03:00
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