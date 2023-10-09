天文台改發3號強風信號，港股下午2時復市
09/10/2023
天文台於上午11時40分改發3號強風信號。
根據港交所「颱風、極端情況及黑色暴雨期間的安排」，上午11時30分後至中午12時期間解除信號/極端情況/警告，下午交易時段將於下午2時開始。
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09/10/2023
天文台於上午11時40分改發3號強風信號。
根據港交所「颱風、極端情況及黑色暴雨期間的安排」，上午11時30分後至中午12時期間解除信號/極端情況/警告，下午交易時段將於下午2時開始。
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/10/2023 14:11
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/10/2023 14:11
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/10/2023 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/10/2023 13:55
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