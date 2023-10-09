  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

中國呼籲落實兩國方案，以國駐華官員稱非合適時候

09/10/2023

　　巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯上周六（7日）清晨，向以色列發動數十年來最大規模攻勢，以色列正式向其宣戰。中國外交部表示，巴以衝突反覆上演，充分說明和平進程長期停滯不可持續，平息巴以衝突的根本出路在於落實「兩國方案」，建立獨立的巴勒斯坦國。中方認為，國際社會應當增強緊迫感，加大對巴勒斯坦問題的投入，推動巴以雙方早日恢復和談，尋求持久和平之道，中方將繼續同國際社會一道為此作出不懈努力。

(AP圖片)


　　中國常駐聯合國代表張軍在聯合國安理會緊急磋商中就巴以局勢表示，呼籲有關各方保持克制，避免衝突局勢進一步升級。


　　不過以色列駐中國大使館高級官員瓦克斯表示，以色列視中國為「朋友」，期望北京對哈馬斯作出「更強烈譴責」。瓦克斯又稱，當下連以色列平民安全尚不能得到保障，現在不是談論「兩國方案」的時候，而是譴責這一野蠻恐怖襲擊的時候。


　　哈馬斯對以色列發動突襲，共發射5000枚火箭，並滲透至多個以色列控制區域，擄走人質，鄰近加薩地區的雷姆基布茲一處沙漠正值舉行音樂節，現場遭哈馬斯發動突襲，至少260人死亡，多人被俘虜，其中一個女子被殘酷殺害後遭遊街示眾。以色列連日發動空襲對哈馬斯進行反擊，並於周日（8日）正式宣戰，美國拜登政府派出福特號航空母艦支援以軍行動。以色列媒體報道指，以巴衝突至今已造成以方逾700人死亡，逾2000人受傷。



中國駐以使館：中國公民應暫停旅遊活動

　　中國駐巴勒斯坦辦事處發重要通知，提醒在巴中國公民避免前往衝突地區，密切關注當地安全形勢，切實增強安全意識，強化安全防範措施，確保安全。


　　中國駐以色列大使館亦在微信公眾號發文，提醒中國公民密切關注當地安全形勢，暫停一切旅遊活動，避免外出，並要熟悉避彈場所位置和分布，聽到防空警報要第一時間撤離。

 

撰文：經濟通中國組

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

69.700

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.430

異動股

01919

中遠海控

7.850

更多國際動態

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 69.700
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.430
  • 01919 中遠海控
  • 7.850
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 67.650
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 127.800
股份推介
  • 01113 長實集團
  • 40.700
  • 目標︰$45.00
  • 02660 禪遊科技
  • 2.950
  • 目標︰$3.45
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.640
  • 目標︰$0.75
  • 01836 九興控股
  • 8.030
  • 目標︰$8.70
  • 03306 江南布衣
  • 10.360
  • 目標︰$10.70
人氣股
  • 00001 長和
  • 40.950
  • 02013 微盟集團
  • 3.290
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 82.900
  • 00700 騰訊控股
  • 305.200
  • 09688 再鼎醫藥
  • 18.360
報章貼士
  • 01929 周大福
  • 11.440
  • 目標︰--
  • 00570 中國中藥
  • 3.670
  • 目標︰$4.00
  • 00016 新鴻基地產
  • 84.100
  • 目標︰$90.00
熱炒概念股
即時重點新聞

09/10/2023 11:40  天文台改發3號強風信號，港股下午2時復市

09/10/2023 12:39  運輸及物流局:公共巴士及鐵路服務大致恢復正常運作

09/10/2023 07:53  【恒大困局】恒大汽車(708)遭紐頓暫停股份認購，今日復牌

09/10/2023 10:44  《Ａ股焦點》新城控股瀉4%金地跌2%，碧桂園傳再有美元債逾期

09/10/2023 11:00  【以巴大戰】中國呼籲落實兩國方案，以國駐華官員稱非合適時候

09/10/2023 08:35  【大行炒Ｄ乜】青島遭高盛調低目標１１％，申洲有逾八成潛在升幅

06/10/2023 12:28  《嚟緊炒Ｄ乜》市場憧憬港府撤辣，恒隆地產中線上望１４﹒５銀

09/10/2023 11:40  《財資快訊》美電跌報７﹒８２９４，美元兌人幣跌報７﹒２９５８

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】膠凳夜市情何以堪，特色海濱長做長有
人氣文章

新聞>香港要聞

天文台改發3號強風信號，港股下午2時復市
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】高盛叫買啤酒股，大摩點評三桶油，一表盡掌握
品味生活
生活
人氣文章

陶冬天下．陶冬

就業興旺再惹通脹擔憂，債市拋售重訂資金成本
人氣文章

飛常談．鄧飛

烽火台上無點火？
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

等甚麼，看甚麼
DIVA CHANNEL
人氣文章

Watch & Jewelry

PHILLIPS秋拍 | 江詩丹頓與富藝斯的優雅聯乘，帶來一場藝術與腕錶結合的特別展覽
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

對人仁慈，等於對自己殘忍！沒底線的愛情，就如沒停損點的投資，只會輸得一敗塗地
人氣文章

港女講男．妮洛

男友沒結婚意欲，卻建議未婚懷孕！先有後婚有甚麼保證？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
中秋狂食月餅、BBQ！記住「3333」應節口訣食得健康不增磅！月餅咁食法有助避免血糖大升大跌！燒烤醃肉唔用醬料可用甚麼代替？
人氣文章
關係中的分歧點：婚後自慰比床事還要多，是過分被動還是不夠愛？
人氣文章
中秋節講八月十五！蜜桃臀唔易有？美臀之標準公開！性感健康腰臀黃金比例係XX！為擁有美臀超模明星可以去到幾盡？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/10/2023 14:11
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/10/2023 14:11
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/10/2023 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/10/2023 13:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章FOCUS09/10/2023
【FOCUS】膠凳夜市情何以堪，特色海濱長做長有
人氣文章國際動態09/10/2023
中國呼籲落實兩國方案，以國駐華官員稱非合適時候
人氣文章香港要聞09/10/2023
天文台改發3號強風信號，港股下午2時復市
人氣文章大行報告09/10/2023
【大行炒D乜】高盛叫買啤酒股，大摩點評三桶油，一表盡掌握
人氣文章香港要聞09/10/2023
颱風小犬 | 天文台將於今早11時40分改發3號強風信號
人氣文章財經熱話06/10/2023
【綠色債券】零售綠債最多可獲九手，八手或以下獲全數分配
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

填詞人因葵專訪！專寫奇怪歌？做填詞只係巧合？點解退出余力機構？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金