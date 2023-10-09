  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

碧桂園挫逾4%領跌內房股，傳準備公布境外債重整計劃

09/10/2023

　　碧桂園(02007)曾跌4.4%，報0.86元，該股成交約2845萬股，涉資2456萬元。


　　內媒《財聯社》報道，碧桂園正考慮於近日公布境外債重整計劃。此前，碧桂園旗下9隻境內債已全部成功展期，這9隻債券分別為：16碧園05、21碧地03、20碧地03、19碧地03、21碧地04、21碧地01、　21碧地02、16騰越02及20碧地04。


　　內房股跟隨下挫；融創中國(01918)跌5.4%，報2.28元；龍湖(00960)跌3.7%，報12.92元；萬科企業(02202)跌1.2%，報8.35元；新城發展(01030)跌4.9%，報1.36元；中國恒大(03333)跌4.8%，報0.3元，以現價計，該股暫連跌4日，累計跌幅26.8%。


　　現時，恒生指數報17586，升100點或升0.6%，主板成交近92億元。國企指數報6017，升42點或升0.7%。恒生科技指數報3834，升18點或升0.5%。


　　即月期指新報17637，升105點，高水51點。即月國指期貨報6033，升41點，高水16點。即月科指期貨新報3847，升14點，高水4點。


　　上證綜合指數報3099，跌10點或跌0.3%，成交2456.59億元人民幣。


　　深證成份指數報10125，升15點或升0.2%，成交3847.42億元人民幣。

 

撰文:經濟通市場國金組

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

67.550

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.400

異動股

01919

中遠海控

7.840

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 67.450
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.410
  • 01919 中遠海控
  • 7.820
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 66.400
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 128.600
股份推介
  • 01113 長實集團
  • 40.550
  • 目標︰$45.00
  • 02660 禪遊科技
  • 2.890
  • 目標︰$3.45
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.640
  • 目標︰$0.75
  • 01836 九興控股
  • 7.850
  • 目標︰$8.70
  • 03306 江南布衣
  • 10.340
  • 目標︰$10.70
人氣股
  • 01244 3D MEDICINES
  • 10.800
  • 00001 長和
  • 40.750
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 81.750
  • 00700 騰訊控股
  • 305.800
  • 00005 滙豐控股
  • 61.800
報章貼士
  • 01929 周大福
  • 11.180
  • 目標︰--
  • 00570 中國中藥
  • 3.700
  • 目標︰$4.00
  • 00016 新鴻基地產
  • 83.500
  • 目標︰$90.00
熱炒概念股
即時重點新聞

09/10/2023 11:40  天文台改發3號強風信號，港股下午2時復市

09/10/2023 12:39  運輸及物流局:公共巴士及鐵路服務大致恢復正常運作

09/10/2023 07:53  【恒大困局】恒大汽車(708)遭紐頓暫停股份認購，今日復牌

09/10/2023 10:44  《Ａ股焦點》新城控股瀉4%金地跌2%，碧桂園傳再有美元債逾期

09/10/2023 11:00  【以巴大戰】中國呼籲落實兩國方案，以國駐華官員稱非合適時候

09/10/2023 08:35  【大行炒Ｄ乜】青島遭高盛調低目標１１％，申洲有逾八成潛在升幅

06/10/2023 12:28  《嚟緊炒Ｄ乜》市場憧憬港府撤辣，恒隆地產中線上望１４﹒５銀

09/10/2023 11:40  《財資快訊》美電跌報７﹒８２９４，美元兌人幣跌報７﹒２９５８

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

十一黃金周旅遊及消費數據欠突出，相關股難炒起不值博？
人氣文章

新聞>財經熱話

碧桂園挫逾4%領跌內房股，傳準備公布境外債重整計劃
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】膠凳夜市情何以堪，特色海濱長做長有
品味生活
生活
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

等甚麼，看甚麼
人氣文章

財識兼收．止凡

等加完息買美債必勝？
人氣文章

飛常談．鄧飛

烽火台上無點火？ 2
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

Art Exhibition | 秋季藝術展覽推介，於微風中感受陣陣文藝氣息
人氣文章

Beauty

Dyson人氣Supersonic風筒、Airwrap造型器換上多巴胺色彩！Ceramic Pop系列限定登場，如玩具積木般可愛耐看！
人氣文章

Art & Living

蘇富比秋拍：Modigliani《寶麗特．茹丹肖像》拍出2.7億港元、René Magritte《萬向鏡》以7千逾萬成交
健康好人生 Health Channel
人氣文章
男友沒結婚意欲，卻建議未婚懷孕！先有後婚有甚麼保證？
人氣文章
前度太好，現任甚麼都不及他？愈是喜歡比較，愈無法感受純粹的愛情
人氣文章
護眼｜近9成人有眼睛老化症狀！長期曝曬有關！嚴重或致白內障、黃斑病變！邊4個職業最高危？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/10/2023 15:43
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/10/2023 15:43
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/10/2023 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/10/2023 15:26
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話09/10/2023
十一黃金周旅遊及消費數據欠突出，相關股難炒起不值博？
人氣文章財經熱話09/10/2023
碧桂園挫逾4%領跌內房股，傳準備公布境外債重整計劃
人氣文章FOCUS09/10/2023
【FOCUS】膠凳夜市情何以堪，特色海濱長做長有
人氣文章國際動態09/10/2023
中國呼籲落實兩國方案，以國駐華官員稱非合適時候
人氣文章香港要聞09/10/2023
颱風小犬 | 天文台改發3號強風信號，港股下午2時復市
人氣文章大行報告09/10/2023
【大行炒D乜】高盛叫買啤酒股，大摩點評三桶油，一表盡掌握
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

填詞人因葵專訪！專寫奇怪歌？做填詞只係巧合？點解退出余力機構？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金