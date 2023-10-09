碧桂園挫逾4%領跌內房股，傳準備公布境外債重整計劃
09/10/2023
碧桂園(02007)曾跌4.4%，報0.86元，該股成交約2845萬股，涉資2456萬元。
內媒《財聯社》報道，碧桂園正考慮於近日公布境外債重整計劃。此前，碧桂園旗下9隻境內債已全部成功展期，這9隻債券分別為：16碧園05、21碧地03、20碧地03、19碧地03、21碧地04、21碧地01、 21碧地02、16騰越02及20碧地04。
內房股跟隨下挫；融創中國(01918)跌5.4%，報2.28元；龍湖(00960)跌3.7%，報12.92元；萬科企業(02202)跌1.2%，報8.35元；新城發展(01030)跌4.9%，報1.36元；中國恒大(03333)跌4.8%，報0.3元，以現價計，該股暫連跌4日，累計跌幅26.8%。
現時，恒生指數報17586，升100點或升0.6%，主板成交近92億元。國企指數報6017，升42點或升0.7%。恒生科技指數報3834，升18點或升0.5%。
即月期指新報17637，升105點，高水51點。即月國指期貨報6033，升41點，高水16點。即月科指期貨新報3847，升14點，高水4點。
上證綜合指數報3099，跌10點或跌0.3%，成交2456.59億元人民幣。
深證成份指數報10125，升15點或升0.2%，成交3847.42億元人民幣。
撰文:經濟通市場國金組
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