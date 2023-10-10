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碧桂園:到期款項4.7億元未付，流動性中短期緊張

10/10/2023

　　碧桂園控股(02007)公布業務及流動性最新情況，由於中國房地產市場的深度調整，進入2023年以來，該集團銷售額承壓明顯，今年首9個月實現權益銷售金額約1549.8億元(人幣．下同)，同比下降43.9%，較2021年同比下降65.4%。其中2023年9月單月實現權益銷售金額約61.7億元，連續第六個月環比下降，同比下降80.7%，較2021年下降86.5%。同時，在行業銷售環境未明顯得到改善的形勢下，該集團面臨資產處置出售的重大不確定性，預計集團的流動性在中短期內仍將持續緊張。逐公司已聘請中國國際金融香港證券和華利安諾基（中國）擔任財務顧問及盛德律師事務所擔任法律顧問，協助評估集團的資本結構及流動性狀況，並制定整體的解決方案。


　　面對流動壓力，該集團指出已採取各種措施予以緩解，以最大限度地減少對項目建設和運營的影響。該集團目前共9筆境內公司債券本金共計約147億元的展期方案已獲得相關債券持有人的必要同意，為集團換來集中精力恢復運營的時間與空間。


　　該公司目前尚未支付某債務項下本金金額為4.7億港元的到期款項。該公司也預期無法如期或在相關寬限期內履行其所有境外債務款項的償付義務，包括公司發行的美元債券項下的償付義務。


　　該公司說明，希望通過尋求整體方案來全面解決當前境外債務風險，以時間換空間，使得公司能有機會用實際行動努力經營，化危機為生機，重回良性發展軌道。該集團全力以赴確保交付房屋工作的順利推進。

 

撰文:經濟通市場國金組

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