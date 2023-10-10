以巴衝突升級油價金價齊飆，石油股定金礦股更值博？

巴勒斯坦激進回教組織哈馬斯上周五(6日)對以色列發射5000枚火箭炮，為數十年來最大規模攻勢，隨後以色列總理內塔尼亞胡向哈馬斯宣戰，以巴衝突激烈升級，已導致逾千人死亡，市場憂慮影響石油供應，刺激國際油價昨日(9日)飆升逾4%。另市場避險情緒升溫，加上有聯儲局官員發表鴿派言論令美債息回落，刺激金價繼上周五觸及7個月低點反彈，再升逾1%。石油股及金礦股今日(10日)早段全線上升，但中石化(00386)及部分金礦股倒跌收市。石油股及金礦股何者更值博，應如何部署呢？





（Shutterstock）

市場憂伊朗等中東產油國捲入戰事 聯儲局官員放鴿美債息回落

市場密切關注中東局勢，或將對原油市場帶來嚴重影響。以巴戰事進入第4日，由於市場擔憂伊朗等中東產油國捲入，國際油價在昨日(9日)亞洲時段已飆升5%。分析指，雖然以巴都不是原油產區，暫時對石油供應沒有直接影響，但其周邊國家產油量佔全球三分之一，如果戰事蔓延將導致原油市場波動。

另外，昨日有聯儲局官員發表鴿派言論，其中聯儲局副主席Philip Jefferson表示，儘管通脹率仍然過高，但他正在關注美國國債孳息率上升對經濟的潛在抑制效應，官員在評估必要的額外政策收緊程度時應謹慎行事。此外，達拉斯聯邦儲備銀行行長Lorie Logan表示，美國長期國債孳息率近期飆升可能意味著聯儲局再次提高基準利率的必要性降低。消息令十年期國債孳息率期貨顯示孳息率水平回落至4.67%，美元升勢亦受壓抑，美匯指數微升0.04%至106.09。黃金期貨則收高，紐約期金漲19.1美元或1.04%，報每盎司1864.3美元。油價亦飆升，紐約期油一度上漲5.4%，收報每桶86.38美元，上漲3.59美元或4.34%。倫敦布蘭特期油漲3.57美元或4.22%，收報每桶88.15美元。

花旗稱以巴衝突可推升油價 高盛維持布油100美元預測

花旗發表報告指，激進組織哈馬斯今次發動襲擊對油市有推升作用，但關鍵是升勢會持續多久。由於伊朗被指對哈馬斯提供支持，以色列襲擊伊朗的風險愈來愈大，同時沙特阿拉伯與以色列的和解似乎可能會被推遲，降低沙特減少或結束每日100萬桶自願減產的預期。



高盛則稱，暫時維持布蘭特期油100美元的預測，但今次襲擊降低沙特與以色列關係正常化的可能性，並降低沙特提前解除減產的可能性，同時由於緊張局勢可能重新升級，伊朗石油供應出現下行風險。另ING認為，在今次衝突發生後，戰爭風險溢價已重返石油市場，如果伊朗有證據顯示直接或間接地參與攻擊，美國可能會更嚴格地執行對伊朗的石油制裁，從而收緊本已非常緊張的油市供應，同時OPEC+很可能會堅持現有的減產計劃。

分析師：若中東局勢進一步升級 金價或升至1900美元



Oanda高級市場分析師Ed Moya表示，金價正在上漲，因為新的地緣政治風險促使投資者在美國債券市場休市之際爭相避險。以色列和哈馬斯的戰爭震驚了市場，而且這種戰爭可能在整個中東地區進一步蔓延的風險也在上升。RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示，關於中東接下來會發生甚麼還有很多疑問，如果局勢進一步升級，那麼金價可能會升至1900美元。盛寶銀行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen指，中東的緊張局勢可能意味著美聯儲不會在不確定性增加的情況下繼續加息，儘管油價上漲可能帶來通脹影響，但利率見頂的可能性突然更近了。隨著人們的注意力轉向降息而不是加息，黃金可能會受到投資者的額外需求。



芝加哥商品交易所集團(CME Group)的黃金期貨市場初步數據顯示，上周五未平倉合約連續第三個交易日增加，增加了逾1000份合約，交易量在連續兩天下跌後增加了近6.4萬份合約。財經網站FXStreet撰文稱，上周五金價的顯著反彈伴隨著未平倉興趣和成交量的增加，為短期內進一步上漲打開了大門，金價預計重新瞄準1900美元的關鍵區域。





林嘉麒：油價可企穩85美元中海油13元值博 金價金礦股難大升

元宇證券基金投資總監林嘉麒於今日《hot talk 1點鐘》節目指，以巴衝突暫看不到會發展成地區性戰爭，但令國際地緣政治緊張，而中東佔全球石油供應三分一，戰爭會令國際油價飆升。事實上，近期油價波動，OPEC+成員國突延長減產及以巴衝突都刺激油價短期回升，縱使油價長期表現仍要看通脹及經濟預期。雖然高盛指以巴衝突不會對石油產量帶來重大影響，但若局勢緊張或處於備戰狀態可能影響區內運輸，都會影響油價。高盛維持油價明年中升至100美元預測，惟其預測每每過高，而現時情況與年初不同，內地經濟復甦動力不足，美國經濟亦未知會否放緩或衰退，對油價期望不要太高，料油價可企穩85美元，惟短期難升至100美元。

林嘉麒續指，現時三桶油股息回報都吸引，但因除淨未久，上升動力未必足夠，不過作為強勢股份，較難望資金流出，惟下游業務要看需求，需求要看內地經濟復甦情況，故中石化反彈乏力，比較簡單可揀中海油(00883)，若回至上周低位13至13.1元可買入，短線值博率較高，看RSI、MACD等技術指標似會有突破，至於據報集團延遲償還10月3日到期的13億美元貸款，可能只是技術性問題，違約機會低，若真的出現技術性違約令股價調整反而是買入機會。

至於以巴衝突會否令資金流入黃金避險，林嘉麒表示，若美國加息預期不是大幅降溫，不會影響美元強勢表現，料美元極大機會重上111水平。美元近期動力持續向上之餘，美國CPI數據等消息也頗為配合，雖連續幾日於107高位遇阻，但若說見頂至少要跌至105以下。強美元對貴金屬不太利好，現貨金也不見升得很誇張，記得之前9月尾金價一跌穿1920美元，就累積跌了100美元，跌到1820至1830美元才再現動力，至約1840美元就明顯見技術反彈，暫應不會再跌穿1850美元。而在避險需求下，美元與金價也可能同時向上，但料今年再大升空間不大，重上1950美元以上有難度，因11、12月仍有機會加息。金礦股亦很難部署，純金礦股受制經濟令需求未必太強，另整體金屬資源價格下跌，如銅價之前曾創近幾年新低，故金礦股短炒機會一般，其中紫金礦業(02899)反彈至100天線阻力明顯。

今日石油股及金礦股普遍上升，中海油升0.9%報13.52元，中石油(00857)升1.06%報5.7元，惟中石化跌0.24%報4.11元。紫金礦業升1.02%報11.92元，山東黃金(01787)升0.4%報14.92元，中國黃金(02099)升2.63%報35.1元，惟靈寶黃金(03330)跌0.82%報1.21元，招金礦業(01818)跌0.19%報10.76元，SPDR金ETF(02840)則升0.15%報1348元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉



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另外，元宇證券基金投資總監林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評油金股及港股大市，立即重溫





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