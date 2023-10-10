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【施政前瞻】澳洲會計師公會倡下調股票印花稅，延長港股交易時間

10/10/2023

　　澳洲會計師公會周二（10日）就特首任內第二份《施政報告》，向特區政府提交一系列建議。考慮到今年股市面臨的巨大壓力，公會建議政府推行改革以提升市場流動性及吸引投資，包括降低股票交易的印花稅，可考慮將香港股票印花稅從現行的0.26%下調至與內地一致的僅對賣方徵收0.05%；同時建議將港交所(00388)的交易時間延長1.5小時，從目前的5.5小時增加至7小時，與其他國際交易所相近。

 

澳洲會計師公會倡股票印花稅與內地看齊，延長交易時間1.5小時。（Andrew攝）

 

　　此外，公會又建議下調「港股通」納入股票的市值門檻；在審慎的監管下，設立針對專業投資者的另類投資市場；落實推行「新股通」，允許內地和香港兩地投資者申購對方發行的新股；與海外市場交易所簽署更多合作協議，以加強合作並探索跨境上市和聯合產品開發方面的機遇；提高內地企業對香港上市規則和設施的認識；及支持促進非傳統或新興資產類別的投資者教育和金融知識的措施。

 

倡減低對買賣或轉讓第二套物業徵收的15%從價印花稅

 

　　針對樓市疲弱的狀況，公會建議通過減低對買賣或轉讓第二套物業徵收的15%從價印花稅，可以進一步提振樓市。若之後樓市長期走弱，政府應考慮逐步取消從價印花稅。惟不建議撤銷3年內轉讓物業的額外印花稅。

 

　　公會又建議政府考慮允許符合條件的資本投資者入境計劃申請人，在首次置業時享受與本地居民一致的買家印花稅稅率。此外，還應考慮擴大該計劃下的獲許投資資產的範圍包括不動產投資，最低投資門檻為至少2000萬港元。

 

倡降低股息預扣稅率至2.5% 上調或取消認可慈善捐款扣稅上限

 

　　公會認為政府應加強香港與內地的避免雙重課稅協定，以協助香港從區域競爭中脫穎而出，包括考慮將股息預扣稅率從現行的5%降低至2.5%。為發展家族辦公室和打造成為國際慈善中心，公會提倡上調或取消《稅務條例》第88條中認可慈善捐款的扣稅上限；容許對有獨立專業估值的非現金形式餽贈進行扣稅，例如藝術品、古董、收藏品等；並擴大《稅務條例》第88條中對慈善團體定義的範圍，以涵蓋更廣泛的慈善用途。

 

　　創新科技發展方面，公會建議政府開放更多有價值的數據用於商業，以便將開放應用程式介面(API)的應用擴展至銀行業之外的其他領域，例如可以將房地產代幣與土地註冊記錄連接起來，或實現通過公司註冊記錄對中小企業應用eKYC（電子化認識你的客戶）」。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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