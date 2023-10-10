《神州經脈》一帶一路峰會將至，傳發萬億國債，舊金山領館遇襲

美聯儲官員釋放鴿派言論，對新興市場帶來較佳氣氛，滬深股市今早（10日）高開，惟盤中中字頭股票價格急挫，尤其是基建、工程、建材、軍工類板塊出現顯著跌浪，金融股亦下跌，拖累滬綜指三千一得而復失，午後市況亦無改善，滬指全日跌0.7%，報3075.24點，復市以來兩連跌，深成指跌0.56%，逼近一萬點邊緣，創業板指跌0.53%。

「一帶一路」十周年，國新辦發布白皮書介紹一帶一路成果，而第三屆一帶一路峰會即將於本月舉行。（資料圖片）

兩市全日成交7747億元（人民幣．下同），和上日成交水平相若，外資假期後繼續流出，陸股通淨流出54.71億元，兩日以來累計走資近130億元。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早高開逾200點子後持續上揚，一度創逾三周新高，但隨後掉頭回落，尾盤一度逼近7.3，收報7.2930，較上個交易日4時30分收盤價跌8點子，全日在7.2677至7.2974之間波動。今日人民幣中間價報7.1781，較上個交易日升8點子，撇除9月26日無升跌，連升15個交易日，創9月27日以來新高，且較市場預測強977點。上個交易日報7.1789。

今日新聞精選

1. 國新辦今日發布《共建「一帶一路」：構建人類命運共同體的重大實踐》白皮書，指十年來取得四大成就，包括鐵路、港口等「硬聯通」建設項目陸續建成並投運；RCEP等「軟聯通」持續深化合作；教育、文化、體育、旅遊、考古等「心聯通」合作不斷深化；與共建國家積極發展互利共贏，中國與共建國家2013-2022年貿易規模高達19.1萬億美元，年均增長6.4%，雙向投資超過3800億美元。另本月即將在北京舉辦的第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，當局指具體時間將適時公布。北京公安交管部門則在今日通告，本月15日0時起至20日24時，全天禁止運載危險化學品車輛在北京市行政區域內道路行駛；北京交警亦發通知，自本月16日起對北京首都國際機場周邊部分道路採取管制措施，部分時間載貨汽車及專項作業車禁止通行。

2. 美國三藩市中國駐舊金山總領事館證件大廳當地時間9日下午遭不明人士駕車闖入，當地警員接報到場後向司機開槍，司機中槍送院搶救後不治。對於司機身份和行兇動機，以及現場是否有其他人受傷，當地警方暫未有進一步公布。中國駐舊金山總領事館嚴厲譴責今次暴力襲擊事件，已向美方提出嚴正交涉。總領館領事證件大廳10日起暫停對外辦公，恢復時間有待進一步通知。中國外交部發言人汪文斌指，中方強烈敦促美方迅速開展調查，並按照《維也納領事關係公約》採取有力措施，確保中國外交機構和人員安全。

3. 據《彭博》引述知情人士指，為實現全年經濟增長5%的目標，中國政府正考慮額外發行至少1萬億元的國債，用於水利項目等基建支出，並可能使今年財政赤字率高於3月份設定的3%上限目標，有關政策最早可能本月宣布。報道指，財政赤字率超過3%有可能會促進生成金融風險，但隨著經濟增長放緩，近年來愈來愈多的政府相關智庫和外資機構的經濟學家呼籲中國政府放鬆赤字率限制，以應對財政緊張疊加經濟增速放緩。

4. 國家主席習近平9日在北京會見美國參議院多數黨領袖舒默。習近平指中美關係是世界上最重要的雙邊關係，中方始終認為中美共同利益遠遠大於分歧，中美各自取得成功對彼此是機遇而非挑戰。舒默在會面後表示，不認為兩國的互惠原則仍然存在，美國希望公平和穩定，提出中國必須結束恫嚇美國企業的政策，且取消貿易限制及開放中國市場。舒默亦有與中國商務部部長王文濤會面，王文濤重點就美對華出口管制、投資限制、制裁中國企業、人員往來限制和中國在美投資企業享受公平待遇等問題表達關切；舒默則稱，美國會兩黨重視與中國的經貿關係，不尋求與中國脫勾，願與中方加強溝通交流。

5. 據英國《金融時報》引述兩位知情官員報道，歐盟計劃在本月與美國舉行的峰會上宣布對中國鋼鐵企業展開反補貼調查。歐盟同意加入美國的努力，以保護行業免受廉價競爭。美國早前要求歐盟對中國鋼鐵生產商採取行動，以換取避免對歐盟鋼鐵重新徵收關稅。

6. 中國恒大最快於本月30日在香港召開清盤呈請聆訊，而由於恒大突然取消就債務重組方案進行表決，屆時或遭法院頒布清盤令，外界關注恒大的後續資產處置情況。內媒引述IPG中國區首席經濟學家柏文喜意見指，恒大破產不僅是企業經營問題與法律問題，還需考慮「保交樓」等社會問題。在保交樓問題沒有切實解決方案前，恒大要正式宣布進入破產程序不太現實，不過其前景確實不容樂觀。

7. 為緩解部分省市的地方財政壓力，中國近日重啟發行特殊再融資債券，助地方政府置換隱性債務，預計額度在1萬億元以上。截至目前，已有內蒙古、天津、遼寧、重慶、雲南、廣西等地共將發行特殊再融資債券約3167億元，超過2022年全年額度，市場普遍預計後續還將有其他省份跟進發行。

8. 據外媒引述兩位行業高管稱，華為的目標是在2024年出貨6000萬至7000萬部手機，相比今年和去年的出貨量翻了一番。多位供應鏈經理和分析師表示，自今年早些時候以來，華為一直在增加鏡頭、相機、印刷電路板和其他零部件的庫存，以實現這一目標。

撰文：經濟通中國組