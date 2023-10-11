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花旗：香港今年千萬富翁人數40.8萬，每14人就有1位

11/10/2023

　　花旗銀行今天公布「香港千萬富翁調查報告2022／2023」結果，截至今年6月數據推算，全港擁有千萬港元或以上淨資產的「千萬富翁」達40.8萬人，連跌三年，佔全港相關年齡人口約7%，即每約14個相關年齡香港人就有一位千萬富翁。

 

（Katherine攝）

 

淨資產總值中位數為1600萬港元

 

　　若計算截至2023年中千萬富翁的淨資產總值，中位數為1600萬港元，比2022年的1650萬港元稍為回落，但對比2021年及2020年的1570萬及1550萬港元，整體呈現上升趨勢；而流動資產中位數則由去年的550萬港元下跌至450萬港元。

 

近一半資產為現金

 

　　香港花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊指，千萬富翁淨資產樓宇佔比例大約為七成，三成為流動資產。受訪千萬富翁平均有近一半的流動資產配置為現金（46%），其次為股票（30%）、基金（19%）及債券（3%）。回顧受訪者過去三個月的投資組合，數據顯示截至2023年年中，各資產類型的滲透率比2022年年底全線增加，升幅較顯著的分別是基金（上升15%），以及債券（上升9%）。

 

千萬富翁今年增加基金及債券配置

 

　　報告分別於去年10月至12月及今年4月至6月進行調查，分別訪間超過1700名年齡介乎21至79歲之香港居民。根據調查報告結果推算，截至2023年年中本港千萬富翁人口最少達40.8萬人，與2022年年底41萬人相若。花旗銀行市務部市場研究部主管周偉傑表示，千萬富翁平均年齡約60歲。

 

　　花旗分析員估計，美國聯儲局將於2024年5月起開始減息，明年會減息6次，每次0.25厘，美息有機會回落到4.25%，所以建議投資者把握高息環境，以及有機會息率見頂和潛在減息空間，透過高評級債券和美股大型股票去捕捉，另外也可見千萬富翁在2023年都增加了基金及債券配置。

 

千萬富翁子女及早擁有銀行戶口 對未來管理財富有正面影響

 

　　是次調查亦探討了千萬富翁與下一代的財政關係、下一代的金錢觀念及其金融知識。調查特意要求千萬富翁子女完成理財知識測驗，內容涵蓋對月結單的了解、風險及回報、精明消費、金融騙局等。結果發現沒有銀行戶口的受訪子女在測驗中表現較弱，比有銀行戶口的子女有顯著差異。顯示下一代愈早擁有銀行戶口，對他們的金融知識及將來財富管理有正面影響。

 

逾六成千萬富翁子女有銀行戶口

 

　　超過六成千萬富翁子女擁有自己的銀行戶口，平均於13歲開立戶口。接近六成半千萬富翁子女表示以父母為學習理財知識的主要對象。

 

七成富翁支持子女置業

 

　　調查又發現近九成千萬富翁願意或不介意向子女談及家庭每月開支；不介意透露個人資產的只有約三成，而流動資產超過1000萬港元的千萬富翁當中，更有兩成不介意向子女透露個人資產數目。

 

　　近七成千萬富翁預期為子女投放資源去海外升學，估計子女於海外讀大學四年期間支出超過200萬港元。當中近七成父母願意支持子女置業，平均金額為240萬港元。而四成千萬富翁子女特別期望父母於養有下一代方面作出經濟支持，對比只有三成受訪父母表示願意提供支援。

 

　　逾六成千萬富翁子女認為父母累積財富是靠努力工作及平日精打細算，近六成認為父母亦靠精於識別投資機會，四成半認為父母會主動尋找投資或理財相關的資訊為財富增值。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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