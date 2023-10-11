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香港秋季電子產品展　etnet經濟通中小企讀者親臨　更有機會獲得免費咖啡及保溫杯

11/10/2023

20231011-welend-content

 

由香港貿易發展局主辦的香港秋季電子產品展（下稱「秋電展」），及由香港貿易發展局和慕尼黑國際博覽亞洲有限公司合辦的國際電子組件及生產技術展，將於10月13至16日假香港會議展覽中心舉行，是繼全面通關後，規模最大的展覽之一。

今屆秋電展以「嶄新科技．創新生活」為主題，3大展區包括「科技館」、「初創專區」及「品牌薈萃」，為各行業提供最新及頂尖的創新科技智能產品和方案，為展商和買家均締造跨行業商機，每年均吸引數以萬計投資者、買家及製造商參與其中。

全港最大純網上貸款平台WeLend Business贊助位於HALL 1B-OASIS的免費咖啡，只需放低卡片即可免費享用咖啡一杯。立即閱讀下文，了解是次展覽特色，同時率先了免開戶、免抵押的資金周轉方法！

WeLend Business免開戶、免抵押　突破傳統貸款模式

要抓緊商機，或想入手心儀電子產品，充裕資金流不可或缺。為了協助中小企解決資金需要或提供及時現金流給到訪者，WeLend Business比一般傳統金融機構提供更簡便的貸款流程。客人無需花數小時開立商業戶口以申請貸款，亦不用親身到分行繳交文件。只需提供最少3份文件完成貸款申請^，讓中小企客戶真正體驗流暢便捷的貸款服務。此外，申請貸款不涉及開戶費用，加上WeLend Business全網上貸款無分行營運，能提供更合理報價給客戶，無需把營運成本轉嫁到客戶身上。WeLend Business無需客戶進行資產抵押，極具靈活性，最快即日過戶*，更能幫助中小企更及時抓緊商機。

趁秋電展的大好機會，各中小企商戶如欲了解相關詳情，亦可到WeLend Business攤位向專員查詢，更可參與期間限定活動，留下卡片便可享用免費咖啡，邊飲邊傾，了解不同資金周轉方法！凡於秋季電子產品展讚好及分享WeLend Business Facebook或Instagram內容，更可享贈精美保溫杯一隻！秋季電子產品展HALL 1B-OASIS見！

香港貿發局香港秋季電子產品展實體展詳情：

 

日期

2023年10月13至16日

時間

10月13至15日：上午9時30分至下午6時30分
10月16日：上午9時30分至下午5時正

地點

香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心

入場人士

只供18歲或以上的業內人士參觀
 
現場登記費 : 每位港幣100元正 (使用電子入場證及已預先登記人士可免費入場)

WeLend Coffee Corner

Hall 1B Oasis

* 申請者須符合指定要求，實際情況或會因個別情況而有所不同。
^ 按個別情況，WELEND LIMITED有權要求客戶提供其他證明文件作貸款審批用途。

 

WELEND LIMITED擁有對貸款審批之最終決定權。
忠告: 借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：0958 / 2023
查詢熱線：3590 6396

資料由客戶提供

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