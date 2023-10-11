財政部在港增發260億人幣國債，月內先發160億
11/10/2023
財政部宣布，經國務院批准，2023年財政部在香港發行人民幣國債規模增加至500億元(人民幣．下同)，在第一期、第二期累計發行240億元基礎上，第四季還將分兩期分別發行160億元、100億元。
現定於10月25日通過招標發行第三期人民幣國債，具體發行安排將在香港金融管理局債務工具中央結算系統(CMU)公布。
撰文：經濟通中國組
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財政部宣布，經國務院批准，2023年財政部在香港發行人民幣國債規模增加至500億元(人民幣．下同)，在第一期、第二期累計發行240億元基礎上，第四季還將分兩期分別發行160億元、100億元。
現定於10月25日通過招標發行第三期人民幣國債，具體發行安排將在香港金融管理局債務工具中央結算系統(CMU)公布。
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/10/2023 17:02
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/10/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/10/2023 17:02
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/10/2023 16:40
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