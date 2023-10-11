《神州經脈》一帶一路峰會下周開，成蕾刑滿驅逐出境，A股升

滬深股市今日（11日）炒起醫藥及晶片等主題，惟能源、軍工板塊跌幅顯著，市況好淡爭持。滬綜指全日升幅收窄至0.12%，報3078.96點，中斷連續兩日下跌趨勢，深成指升0.35%，創業板指漲0.8%。

（資料圖片）

資金入市炒主題，兩市全日成交推高至8388億元（人民幣．下同），按日增8.3%。陸股通截至半日收市還有約37億元流入，惟午後外資急撤，全日淨流出3.9億元，復市以來連續第三個交易日面對外資沽壓。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日高開低走，收報7.2980，較上個交易日4時30分收盤價跌50點子，創9月28日以來近兩周新低，全日在7.2837至7.3000之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1779，較上個交易日升2點子，撇除9月26日無升跌，連升16個交易日，續創9月27日以來新高。上個交易日報7.1781。

今日新聞精選

1. 中國外交部發言人華春瑩宣布，第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇將於10月17日至18日在北京舉行，主題為「高質量共建『一帶一路』，攜手實現共同發展繁榮」。國家主席習近平將出席高峰論壇開幕式發表主旨演講，並為來華出席高峰論壇的嘉賓舉行歡迎宴會和雙邊活動。另外，在部分斯里蘭卡官方債權人正推動在沒有中國參與下的債務重組協議之時，中國外交部昨日（10日）表示，中國進出口銀行作為官方債權人，已於9月下旬同斯里蘭卡就涉華債務處置初步達成一致。外電引述IMF駐斯里蘭卡高級代表團團長Peter Breuer表示，雖然知道債權人在進行討論，但不知曉有任何具體協議達成。

2. 澳洲總理阿爾巴尼斯今日公布，此前在中國被拘留長達三年的華裔澳籍記者成蕾已返回墨爾本。國家安全部微信公眾號隨後發文指，澳洲籍人員成蕾非法將工作中掌握的國家秘密內容通過手機提供給該境外機構，2020年8月到案如實供述犯罪事實，自願認罪認罰，由北京市第二中級人民法院以「為境外非法提供國家秘密罪」判處有期徒刑二年十一個月，附加驅逐出境。成蕾未提出上訴。服刑期滿後，成蕾今日被北京市國家安全局依法執行驅逐出境。外交部發言人汪文斌強調，中國司法機關依法審理相關案件並作出判決，充分保障了當事人依法享有的各項權利，尊重並落實了澳方領事探視、獲得通報等領事權。

3. 外交部發言人汪文斌宣布，應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，歐盟外交與安全政策高級代表兼歐盟委員會副主席博雷利，將於10月12日至14日訪華並舉行第十二輪中歐高級別戰略對話。據《法新社》援引歐盟官員的話稱，博雷利訪華將會商討有關中歐雙邊關係，以及外交政策和安保等議題。

4. 國家主席習近平到江西調研，10日下午在江西九江市先後考察了長江國家文化公園九江城區段、中國石化九江分公司，了解當地長江國家文化公園建設、長江岸線生態修復、石化企業轉型升級綠色發展等情況。

5. 財政部宣布，經國務院批准，2023年財政部在香港發行人民幣國債規模增加至500億元，在第一期、第二期累計發行240億元基礎上，第四季還將分兩期分別發行160億元、100億元。現定於10月25日通過招標發行第三期人民幣國債，具體發行安排將在香港金融管理局債務工具中央結算系統（CMU）公布。

6. 乘聯會數據顯示，中國9月狹義乘用車零售銷量201.8萬輛，同比增加5%。9月新能源乘用車市場零售74.6萬輛，同比上漲22.1%，環比上漲4.2%。1-9月新能源乘用車市場零售518.8萬輛，同比上漲33.8%。9月新能源乘用車出口9.1萬輛，同比增長107%，環比8月增長16%，佔乘用車出口25.4%。另據中汽協數據顯示，9月新能源汽車產銷分別完成87.9萬輛和90.4萬輛，同比分別增長16.1%和27.7%，市場佔有率達31.6%。1-9月，新能源汽車產銷分別完成631.3萬輛和627.8萬輛，同比分別增長33.7%和37.5%，市佔率達29.8%。

7. 國家金融監管總局日前向各地監管局、各類金融機構下發了《關於金融支持恢復和擴大消費的通知》，涵蓋7方面共19條，包括加大重點領域支持力度、支持擴大汽車消費、加大新型消費和服務消費金融支持、降低消費金融成本；加強民營企業及小微企業金融服務；做好交通物流領域金融支持與服務等。當中支持擴大汽車消費為亮點，措施包括適當放寬汽車消費信貸申請條件，降低汽車貸款首付比例，延長貸款期限，合理確定信貸額度，降低汽車消費門檻等。

8. 大行摩根士丹利日前對中國一至四線城市約2000名消費者進行調查，結果顯示，超過80%的受訪家庭仍然不願意入市買樓或不確定是否要入市，反映中國家庭對樓市前景仍持謹慎態度。報告還指出，受訪者中42%預計未來12個月房價將下跌，23%預計會上漲。報告稱，從好的方面來看，與7月調查相比，房主們將房貸還款額減少帶來的額外資金用於消費和投資的意願有所增強，消費者的支出意願小幅回升，不過在收入預期疲軟的情況下，消費者信心依然不振。

撰文：經濟通中國組

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