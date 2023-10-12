美國議息｜聯儲局官員連日放鴿，但會議紀要顯示仍可能加息一次

聯儲局周三（11日）公布9月貨幣政策會議紀要之際，多位官員繼續發表鴿派言論，其中亞特蘭大聯儲銀行行長波斯提克(Raphael Bostic)表示，聯儲局不需要繼續加息，除非通脹停止下行趨勢。



波斯提克說，如果通脹緩和之勢停滯，甚至朝反方向發展，那就發出了聯儲局需要採取更多行動的明確信號。波斯提克周二（10日）亦曾表示，他認為決策層不需要進一步加息。



波士頓聯儲銀行行長科林斯(Susan Collins)表示，鑒於利率已經達到或接近峰值，決策層在判斷貨幣政策走向時更有耐心，不過仍有可能進一步加息。



會議紀要顯示決策層關注雙向風險



聯儲局在9月舉行的政策會議上按兵不動，將基準利率維持在5.25厘至5.5厘，是22年最高位。根據會議紀要，決策者當時一致認為，貨幣政策應該在一段時間內保持限制性，以推動通脹持續降溫，但風險已經變得「更趨雙向」。



雙向風險包括：一方面是經濟衰退以及政策過於收緊可能帶來的風險；另一方面是通脹率持續高於2%的風險。所有與會者都認為聯儲局可以「謹慎行事」，利率決策將取決於經濟數據表現，並考慮「風險平衡」。



但紀要亦指出，大多數與會者認為再加息一次「可能是適當的」，目的是給需求降溫並使通脹在未來2年內更接近2%的目標。

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