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穆迪貶平安不動產至投機級，憂發生危機時平保拒支援

12/10/2023

　　中國平安(02318)(滬:601318)旗下資管平台平安不動產，此前被人舉報在與內地房企合作的一個項目出現貸款逾期，被法院要求承擔連帶清償責任，但公司在發債時隱瞞有關債務違約事宜。平安不動產當時向中證監解釋，稱公司不存在債務違約問題，且預計不會因相關案件所涉事項發生實際重大損失。


　　不過穆迪周三（11日）發表報告，將平安不動產的發行人評級從投資級的Baa2連降兩級，至投機級的Ba1，並將展望調整為負面。穆迪還下調了平安不動產旗下子公司和債券的評級和投資展望。穆迪在報告中指，平安不動產信用指標惡化、資金獲取能力遭削弱，不再支持其投資級的信用評級，至於負面展望則反映公司改善營運表現的不確定性，以及在市場前景不明朗的情況下，難以保持其對母公司中國平安的戰略和經濟價值。
　
*穆迪：平安不動產投資項目或陷財務危機*
　
　　穆迪分析，中國住宅房地產市場的持續下滑以及整體經濟增長放緩，將在未來12至18個月內大幅削弱平安不動產的獨立信用質素，同時其傳統房地產項目可能陷入財務困難，增加平安不動產的減值損失和負債。穆迪預計平安不動產將其業務重點轉向投資性房地產項目，但會延長其投資期限和現金轉換周期，削弱現金流。


　　穆迪認為平安不動產流動性較弱，後續營運需要籌集新資金或得到中國平安的支持，但由於國內地產市場疲弱，中國平安會否向平安不動產提供流動性支援存在不確定性。

 

撰文：經濟通中國組

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