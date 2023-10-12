金管局：今年首九個月接獲954宗涉及詐騙的銀行投訴

金管局表示，近年收到涉及詐騙的銀行投訴持續上升，今年首九個月收到954宗，超過去年全年總和的555宗，當中7成與信用卡交易有關，其餘涉及匯款交易、支付交易和銀行貸款等，這情況與警方公布香港整體詐騙案件的上升趨勢一致。



金管局副總裁阮國恒表示，收到涉及詐騙的投訴增長速率有放緩跡象，由第一季時按年增加1.7倍，放緩至第三季僅增1.3倍；但強調仍有市民被騙，反映防騙資訊尚需推廣，並會研究如何阻攔疑似騙案的交易。

金管局今日向28間零售銀行發出通告，要求銀行提供足夠的資源和專家，確保銀行業在訊息共享、交易監察和客戶警示的三大範疇的打擊詐騙重點合作措施如期推出。

銀行間訊息交換平台運作暢順 一半涉及投資騙局

銀行間訊息交換平台（FINEST）的第一階段已在2023年6月成功推出，包括五間具本地系統重要性認可機構（D-SIB），並集中於交換懷疑與詐騙相關洗錢活動的企業訊息。金管局指，平台推出三個月，運作大致暢順。通過這個平台交換的訊息，一半涉及投資騙局，其餘與網購、網上情緣騙案有關。訊息促使參與銀行加強監察高風險帳戶，並及時識別未知的可疑帳戶，提交相關可疑交易報告協助罪案的調查工作。

金管局下一步會與銀行業界和持份者持續檢視和優化共享平台，讓更多銀行參與；參考FATF的指引及國際經驗，擴大金融罪行類別；將於未來一至兩個月內就提升銀行間訊息交換擴展至個人戶口的發展諮詢業界和公眾。

金管局指，28間零售銀行已按金管局要求全部實施實時詐騙監察，將要求銀行逐步加入更多資料，例如採用網絡分析工具及非傳統數據，務求可以發現及監察更多可疑戶口及網絡，提醒客戶不要轉錢入騙徒戶口，盡量在源頭堵截騙案發生。

料「轉數快」可疑識別代號警示未來兩個月推

此外，「轉數快」可疑識別代號警示預計於未來兩個月推出，用戶使用「轉數快」轉帳時，如果「轉數快」識別代號與「防騙視伏器」內標籤為「高危有伏」的資料脗合，會在確認交易前向用戶發出警示。金管局強調，FPS參與機構若為個人用戶提供即時轉帳服務及使用FPS識別代號，都必須參與此計劃，將有超過40間銀行和儲值支付工具營運商參與。

近月收到十多宗即時通訊軟件騙案投訴 涉款數千至1萬元

助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹指出，最近一個月收到十多宗與包括WhatsApp的即時通訊軟件相關的投訴，投訴人稱收到騙徒假扮其朋友發出的短訊，內容大多訛稱有急事要求投訴人轉帳到第三方帳戶，涉款金額普遍不高，每宗涉資數千至1萬元。

阮國恒表示，憂慮與即時通訊軟件相關的騙案會成為新趨勢，呼籲市民要提高警覺，切勿點擊可疑的連結，或輕易透露自己的信用卡和個人資料。他相信，推出銀行間訊息交換平台、「轉數快」可疑識別代號警示等防騙措施後，對市民受騙機會降低審慎樂觀，但難以預測騙案宗數未來會否回落，強調這仍取決於市民警覺性。

銀行間訊息交換平台的第一階段已在2023年6月成功推出，旨在交換懷疑與詐騙相關洗錢活動的企業訊息。朱立翹指，將於未來一至兩個月內就提升銀行間訊息交換擴展至個人戶口的發展諮詢業界和公眾，選項包括修訂《銀行業條例》或《反洗錢條例》。私隱問題方面，金管局稱會與相關持份者和私隱專員公署保持溝通，強調措施會在防止和偵查騙案的前題下，將訊息在銀行間互通，以快加追蹤到可疑帳戶，資訊處理上會基於國際標準及參考其他國家類似平台的做法。

撰文：經濟通採訪組