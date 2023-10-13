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《嚟緊炒D乜》中國鐵塔見底反彈，長線目標價0.99銀

13/10/2023

　　中國鐵塔(00788)下周四(19日)派發截至今年9月30日止九個月業績，中國鐵塔主要股東包括中國移動(00941)、中國聯通(00762)及中國電信(00728)，三大電訊商亦為集團主要客戶。


　　中國鐵塔是中國通信鐵塔基礎設施服務提供商，主要業務包括塔類業務、室分業務及跨行業站址應用與信息業務等，除上述三大電訊商為主要客戶外，集團跨行業站址應用與信息業務的客戶主要來自於環保、廣播與數碼電視、衛星定位、能源、海事與農業等多個行業。


　　中國鐵塔截至2023年6月30日止中期業績，錄得股東應佔溢利48.41億元人民幣，按年增長14.6%。期內，營業額增2.2%至464.61億元人民幣；佔總營業額80.7%的塔類業務，營業額減少2.9%至374.81億元人民幣；室分業務之營業額增24.4%至34.24億元人民幣；智聯業務之營業額增長31%至33.86億元人民幣；能源業務營業額增長38.5%至19.75億元人民幣。


（網上圖片）


　　期內，中國鐵塔的資本開支為128.22億元人民幣，按年增37.37億元人民幣。受新一輪商務定價協議落地涉及計費系統升級調整、數據核對、服務標準商談等因素影響，上半年營收款回款暫時滯後，經營活動現金流量淨額為115.55億元人民幣，自由現金流為負12.67億元人民幣。


　　於2023年6月30日，集團之現金及現金等價物為31.4億元人民幣，借款總額為707.04億元人民幣。資產負債率為39.4%，淨債務槓桿率(淨債務除以總權益和淨債務之和)為31.6%。


　　2023年初，中國鐵塔與上述三大電訊商訂立新一輪五年商務定價協議，進一步提高市場競爭力。展望下半年，鐵塔將持續加大對智能運維、邊緣算力網絡、視頻AI算法、中高點位物聯網、能源互聯網等關鍵核心技術的研發；優化完善科技創新體系，加大研發投入，提升科技創新整體效能，加快科技成果向現實生產力轉化及持續增強科技創新能力。


　　技術走勢方面，鐵塔早前低見0.72銀水平後反彈，相信短期底部已形成，昨日及今日股價一度逼近50天線水平，錢駿建議現水平0.77銀買入，中短線上望0.89銀，升越此關，長線以0.99銀為最終獲利目標，跌穿0.69銀止蝕。

 

撰文：錢駿

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