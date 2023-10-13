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盧寵茂：今冬本港有機會面對流感及新冠病毒夾擊

13/10/2023

　　醫務衞生局局長盧寵茂表示，今個冬季是本港解除口罩令之後首個冬季，相信有機會同時面對流感及新冠病毒的夾擊，呼籲社會保持警剔，盡快接種疫苗。


　　盧寵茂在立法會衞生事務委員會會議上表示，過去一周，本港流感陽性比率升至13.28%，仍遠超9.21%基線水平。8月踏入夏季流感季節後，截至上周六(7日)，衞生防護中心共錄得214宗成人嚴重流感個案，129人死亡，約60%未有接種流感疫，兒童嚴重個案則有13宗，當中1人死亡，9人沒打流感針。至於新冠疫情雖然平穩，但病毒未曾離開社區，距離上一波已有一段時間，普遍人群免疫力下降。


　　盧寵茂稱會重點推動高風險群組和接種率低的群組，接種流感疫苗，為所有合資格安老及殘疾院舍住客和員工安排外展疫苗接種服務，院舍住客的新冠及流感疫苗的接種安排，亦會採用選擇「退出機制」。在極端情況下，醫管局將透過公私營協作計劃，安排私營機構提供視像診症及藥物送遞服務；為彈性安排人手照顧偶發性病人，局方亦已在上周五(6日)起，取消普通科門診預留給新冠病人的名額，並重新調配名額，加強對流感、新冠或其他偶發性病人的服務。


　　政府會同時繼續推行新冠疫苗接種計劃，為高風險群組提供雙重保護。


　　立法會議員陳凱欣則關注參加疫苗接種計劃的學童，安排下月才接種是否太遲。衞生署首席醫生奚安妮解釋，這兩個月接種也有保護作用，學童過去有接種的話，抗體雖然會慢慢減退但保護依然有效，身體有記憶可以提供免疫保護。

 

撰文：經濟通採訪組

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