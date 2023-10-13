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《神州經脈》CPI持平，外貿續改善，新增貸弱，平準基金傳進場

13/10/2023

　　9月消費者價格指數（CPI）同比持平，低於市場預期的升0.2%。滬深股市今早（13日）顯著低開。滬綜指低開約0.5%，其後跌幅稍有擴大，外資恢復流出，惟盤中傳出中國有意設立千億規模的平準基金進場救市，但亦未能逆轉大市氣氛，只有四大行A股苦苦支撐。

 

（資料圖片）

 

　　9月外貿數據溫和改善，但對市場氣氛利好有限。A股午後表現整固，滬綜指全日收市報3088.1點，跌0.64%，深成指跌0.99%，創業板指挫1.11%。兩市全日成交8084億元（人民幣．下同），按日減少2.8%，陸股通淨流出約64億元。

 

　　回顧全周，A股中秋、國慶雙節後復市仍出師不利，受制於假期消費表現未夠理想、外資流出A股、經濟數據不振等影響，雖然中央匯金增持四大行A股，昨日（12日）為A股市場帶來一絲起色，但利好仍然有限，滬綜指全周跌0.72%，屬連續第二個星期下跌，陸股通全周淨流出131.4億元。

 

　　中國通脹數據不及預期凸顯經濟復甦偏弱未能提供支撐，施壓人民幣走勢。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日早盤一度逼近7.31關口，收報7.3040，較上個交易日4時30分收盤價跌99點子，創9月27日以來逾兩周新低，全日在7.2950至7.3099之間波動。

 

　　今日人民幣兌一美元中間價報7.1775，較上個交易日升1點子，撇除9月26日無升跌，連升18個交易日，續創9月27日以來新高。上個交易日報7.1776。

 

今日新聞精選

 

1. 國家統計局公布，9月消費者價格指數（CPI）同比0%（持平，無升跌），在8月由負轉正後再次掉頭回落0.1個百分點，市場預期為升0.2%；9月全國工業生產者出廠價格（PPI）同比下降2.5%，略遜於預期的下降2.4%，惟降幅較上月收窄0.5個百分點，且是近六個月以來最小。國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指出，9月消費市場持續恢復，CPI環比繼續上漲，但受上年同期對比基數走高影響，同比由漲轉平。而受工業品需求逐步恢復、國際原油價格繼續上漲等因素影響，9月PPI環比漲幅擴大，同比降幅收窄。

 

2. 海關總署公布，以美元計價，今年9月中國進出口總值5205.5億美元，同比下降6.2%，其中出口同比下降6.2%，降幅為五個月最小，好於預期的下降7.8%；進口同比下降6.2%，降幅為四個月最小，略差於預期的下降6%；貿易順差777.1億美元，優於預期的700億美元。按人民幣計價，9月中國進出口同比降0.7%，環比增4.3%，環比連續兩個月增長，規模創年內單月新高。一、二、三季度進出口總額則分別為9.72萬億元、10.29萬億元、10.79萬億元。至於中國對馬來西亞、美國、泰國、新加坡等國的出口數據，比這些國家宣稱從中國進口的數據要大，海關發言人呂大良回應稱，這涉及到雙邊貿易的統計數據差異問題，例如第三地轉口等。

 

3. 人民銀行公布，9月社會融資規模增量為4.12萬億元，高於預期的3.8萬億元，比上年同期多5638億元。9月末社會融資規模存量為372.5萬億元，同比增長9%。9月人民幣貸款增加2.31萬億元，低於預期的2.5萬億元，同比少增1764億元。9月末，廣義貨幣（M2）餘額289.67萬億元，同比增10.3%，低於市場預期的10.7%，增速分別比上月末和上年同期低0.3個和1.8個百分點；狹義貨幣（M1）餘額67.84萬億元，同比增2.1%，增速分別比上月末和上年同期低0.1個和4.3個百分點。

 

4. 碧桂園(02007)流動性困局壓頂，創始人楊國強所在的楊氏家族頻頻出招穩定軍心，先是在高管會上透露出售名下的私人飛機，之後楊國強現身碧桂園順德項目工地調研，隨後又有內媒引述碧桂園內部人士指，楊氏家族近期向碧桂園提供了3億美元的無息借款。不計入該筆3億美元無息借款，碧桂園早前公告指，楊氏家族已通過借款、增持股票、購買債券、以股代息等方式合計支持公司折合約386億港元，且從未減持股票，其中向公司累計提供折合約66億港元的無息無抵押借款。

 

5. 據《彭博》引述知情人士透露，經過數月研究及近期至少兩輪討論後，中國有關監管部門建議設立一隻由國家支持、總規模數千億元人民幣的平準基金，通過直接干預市場的方式，提振投資者對A股市場的信心，類似於2015年「國家隊」進場買A股救市的操作。報道指，有關設立平準基金的實施細節尚未最終確定，相關計劃也有可能變化。

 

6. 據報美國商務部正在更新「經驗證終端用戶」名單，其中對中國半導體相關設備的出口管制措施，三星電子等韓國廠商在中國的工廠獲「無限期延長豁免」，台灣晶片製造商台積電在大陸的廠房則獲得為期一年的豁免，有關差別待遇引發市場關注。台灣的經濟部長王美花今天證實此消息，並表示台積電在中國大陸營運正常，獲得美國豁免期的展延，台積電會遵守相關規定營運。

 

7. 人行行長、國家外匯管理局局長潘功勝在摩洛哥馬拉喀什出席國際貨幣基金組織／世界銀行年會期間，會見了美聯儲局主席鮑威爾，雙方就全球經濟金融形勢、中美央行合作等議題交換了意見。潘功勝還在年會期間會見了歐央行行長拉加德，雙方就全球經濟金融形勢、中歐央行合作、綠色金融等議題交換了意見。另據外電報道，美國財政部長耶倫周三（11日）表示，她計劃在上述年會上與潘功勝舉行雙邊會談，會談將涉及債務問題。

 

8. 據美媒報道，日前駕車闖入美國三藩市中國駐舊金山總領事館證件大廳後被警方擊斃的司機，當局周四確認其身份為31歲、姓名譯音楊占元（Zhanyuan Yang）的華裔男子。《三藩市標準報》報道稱，楊占元來自山東，2014年畢業於山東曲阜師範大學杏壇學院環境科學專業；所住房間內有一批仿製槍械、刀、弓箭、無人機，以及關於政治暗殺的書。目前似乎無業，其闖領事館所駕駛的私家車亦非其所有，而是屬於另一位室友。

 

撰文：經濟通中國組

 

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