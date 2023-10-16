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溫傑：恒指於17300-18200區間上落，料本周內地零售數據有明顯增長

16/10/2023

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　中證監上調借貸沽空保證金比例至80％，對中港股市的提振作用有多大？京東(09618)上星期大跌11％，一度創上市以來新低，除了遭到多間大行唱淡美股外，網絡上更一度謠傳「劉姓商人被抓」，疑似映射京東創辦人劉強東，惟有關謠言而獲澄清，短線股價有望反彈？但距離「雙11」購物節仍有一段時間，暫未能成為憧憬因素？莎莎(00178)以及UNIQLO母企迅銷(06288)上周五（13日）彈高逾一成，莎莎業績表現反映集團已重歸增長，加上內地M2連續7個月向下，反映民眾消費意欲有所提升，惟投資者只可留意消費降級股？藥明生物(02269)為上周表現第二好的成分股，短中長線有何部署策略？

 


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