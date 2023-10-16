京東遭大行齊唱淡創上市新低，「雙11」提早開賣現貨可博反彈？

內地電商巨頭京東集團(09618)上周五(13日)大跌11%，除了遭多間大行唱淡第三及第四季業績外，網絡上更一度謠傳「劉姓商人被抓」，疑似映射京東創辦人劉強東，惟有關謠言獲澄清後，股價也不見大幅反彈，今日(16日)曾再跌2%低見102.1元，再創上市以來新低。京東股價年初以來已累跌近五成，摩通指股價調整為技術性反彈帶來空間，集團最新宣布「雙11」購物節下周一(23日)晚現貨開賣，取消預售環節，未知能否成為憧憬因素，帶來似樣反彈呢？

（Shutterstock）



大摩看淡第四季前景 削美股目標價40%至33美元

摩根士丹利發表研究報告，將京東ADR的評級由「增持」下調至「大市同步」，目標價由55美元削減40%至33美元，認為消費氣氛欠佳及集團業務策略持續調整，拖累今年第三季的收入增長和利潤表現，並看淡第四季前景，同時認為明年的增長和盈利表現仍具不確定性。大摩又指，中國陷入長期的消費降級，假若京東無法以低價策略迎合這趨勢，將危及其於中國電商市場上的地位。考慮到消費信心復甦慢於預期，及京東舉措推進速度較慢，將2023年收入預測下調3%，2024年下調4%，2025年降7%。

花旗指，京東面對高基數、激烈的競爭環境、相對疲弱的消費趨勢及持續重組影響，故調低其第三季及第四季收入預測3.4%及4.3%，預期按年分別僅增0.8%及1.3%。儘管第四季有「雙11」促銷活動，但審慎的消費情緒及激烈的折扣活動，將會對京東的復甦增長構成明顯影響，但相信經營效率改善有助支持盈利及利潤率，將京東ADR目標價由64美元調降32.8%至43美元，料股價短期內仍維持區間波動，但維持「買入」評級。

野村：零售環境未見明顯改善 里昂：第四季消費前景能見度低



野村預期，京東第三季收入按年增長1%至2460億人民幣，對比其指引持平至增長5%，處於近下限水平，亦較市場預期的2540億人民幣低3%。京東零售環境未見明顯改善，管理層亦稱內地零售市道自第三季以來沒有明顯復甦，雖然中央自9月開始出招救內房市場，但京東作為內地最大家庭電器零售商，未見有關措施對電器銷售有正面作用，將目標價由187元降至174元，評級維持「買入」。

里昂指，內地消費疲軟令京東零售銷售受壓，料第三財季收入僅按年升1.1%至2460億人民幣，經調整淨利潤跌9.8%至91億人民幣。第四季消費前景能見度仍然低。在消費低迷期間，京東或較同業面對更多挑戰，主要是其擁有更多較小型的3P商戶。將京東今年及明年調整後純利預測下調4%及6%，並將目標價由60美元降至45美元，維持「買入」評級。



海通國際預期京東第三季收入2451億人民幣，按年增長0.6%，接近指引範圍下限，亦低於市場預測，估計京東零售第三季收入持平於2121億人民幣，亦差過指引的低單位數升幅。超市等主要業務範圍仍然面對壓力，家庭電器亦受宏觀經濟影響而尚未復甦，智能手機銷售重拾增長，服飾相關產品有驚喜，但對商品交易總額(GMV)的貢獻有限。在「雙11」購物節的預售數據出爐前，仍然傾向保守估計，美股目標價由45美元降至40美元，維持「優於大市」評級。

摩通：股價調整為技術性反彈帶來空間 惟料落後同業

摩通指，短期而言，京東上周股價調整過度，因暫時未有看到整體電商需求惡化，股價調整為技術性反彈帶來空間，不過預計京東在反彈後仍落後於其他電商公司。京東在加強性價比和產品多樣性方面的舉措並沒有取得明顯進展，這會使得其營收增速低於行業；預計京東2024年的營收和每股盈利增速將會低於10%，相信投資者視京東為非成長性公司，直到公司營收重新加速。預料集團第三季營收按年僅增1%，但第四季營收增速料按季改善，維持「中性」評級，目標價120元。



中信證券預計京東第三財季營收按年升1%至2460億人民幣，指在宏觀逆風、行業競爭及內部調整擾動下，第三財季收入端面臨一定壓力。而在第二季度以來，公司積極強調低價心智與用戶增長，大力引入POP商家入駐、提升供給豐富度，並從演算法層面推動1P或3P公平競爭。關注京東在營運、管理層面的諸多改革的進展及成效，並仍看好公司長期發展，給予目標價178元，維持「買入」評級。

京東「雙11」10月23日晚8時起現貨開賣 取消預售環節

另方面，京東宣布，今年「雙11」主題確定為「真便宜」，相比以往在10月底開啟預售，今年省去這個環節，10月23日晚8時起以現貨開賣，3C數碼、家電、食品、服飾、美妝、家居等全品類商品已提前備貨，消費者下單後立即安排配貨。



今年京東「雙11」分為起售期、開門紅、專場期、高潮期、返場期五個階段，每個階段有不同促銷優惠，期間推出跨店每滿299元減50元福利，鼓勵商家以全店形式報名參與；消費者還可疊加20元補貼使用跨店福利。10月31日晚8時則開展「百億補貼日」，全場包郵；11月10日晚8時開啟「巔峰28小時」大促高潮期。京東還對超過8億款商品開通39天全程價保服務，價保時間從10月23日晚8時持續到11月13日晚12時，期間如果買貴，一鍵退差價。





溫傑：管理層唱淡第三、四季業績 短期大反彈機會不大



今日《開市Good Morning》節目請來凱基亞洲投資策略部主管溫傑，他指京東不是因遭多間大行唱淡才急跌，其實集團開了分析員會議自己唱淡自己，集團之前公布第二季業績時預測第三季收入增長0至5%，現時則指僅增長0至1%，比預期更差。投資者之所以買科技股因其勝在有增長，京東卻指第三季收入沒增長，故上周引來多間大行出報告兼且沽貨。買中移動(00941)或做定存收息也比買一隻沒增長的股份好。集團更指對第四季不要有太大期望，要保守應對，即表示下半年業績麻麻，故所有機構投資者都會下調其今年盈利預測，令估值拉高，暫時看來沽壓仍然存在。

溫傑續指，整體科技股若跌得多一定會反彈，但純從基本因素來看，首選阿里(09988)及騰訊(00700)，京東及美團(03690)會最落後，其中美團有王興等管理層沽售，予人印象很差。值得一提，潤啤(00291)短時間由50元跌至最低41元，正因集團在公布第二季佳績後，於分析員會議中提到7月及8月銷售下跌。在資金不算多、人心虛怯、市底麻麻的情況下，管理層自己講的消息一定要聽。京東股價雖不知何時見底，但還是避免買入較穩陣，若覺得跌至近100元很吸引，也只宜分注撈底或用衍生工具控制注碼。而剛巧傳出「劉姓商人被抓」只是令其上周五沽壓增加，公司澄清後股價不見大升，可見股價大跌與事件關係不大，而機構投資者沽貨後未必很快又再買入，有貨而不願低位沽貨唯有繼續持有，惟短期大幅反彈機會不大。

京東今日收市跌0.48%報103.7元，最多跌2.01%低見102.1元，成交16.89億元。其他科技股亦普遍下跌，騰訊跌1.83%報301.2元，阿里跌1.57%報81.3元，美團跌0.79%報113.7元，百度(09888)跌2.57%報121.4元，網易(09999)跌0.55%報162.8元，小米(01810)跌0.48%報12.54元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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