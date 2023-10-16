《神州經脈》MLF增量平價續做，收緊「借貨沽空」A股仍跌

為提振A股市場，中證監收緊「借貨沽空」，宣布將階段性收緊融券及戰略投資者出借配售股份的制度，不過仍然無法救回積弱的大盤。貨幣政策無驚喜，加上半導體、內房板塊下跌，滬綜指全日（16日）收跌0.49%，報3073.09點，深成指跌1.33%，創業板指挫1.8%。

（資料圖片）

兩市全日成交8129億元（人民幣．下同），和上日成交相若，陸股通淨流出超過64.77億元，連續兩個交易日流出。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日早盤小幅高開後迅速下探7.31關口，收報7.3115，較上個交易日4時30分收盤價跌75點子，兩連跌，創9月8日以來逾一個月新低，全日在7.2988至7.3128之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1798，較上個交易日跌23點子，終止自9月11日以來連續18個交易日的升勢（9月26日無升跌），回到9月28日內地中秋國慶長假前夕的水平。上個交易日報7.1775。

今日新聞精選

1. 第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇明日（17日）揭幕，18日結束。俄羅斯外長拉夫羅夫今日上午抵達北京，與中國外長王毅舉行會談，為領導人會晤預熱。王毅表示，中方歡迎俄方積極參與「一帶一路」，願同俄方維護國際公平正義，並強調在以巴問題上譴責一切傷害平民的行為，當務之急是停火止戰。拉夫羅夫表示，俄方期待同中方保持密切策略溝通，深化各領域務實合作。拉夫羅夫會後向俄媒表示，兩國領導人本周的會晤將討論到中俄合作的各方面議題，俄方認為中國「一帶一路」高峰論壇對促進歐亞合作至關重要。

2. 中國證監會宣布，為進一步加強「融券」業務，即「借貨沽空」的逆周期調節，將階段性收緊融券及戰略投資者出借配售股份的制度。中證監並稱將加大對各種不當套利行為的監管，發現一宗，查處一宗，從嚴從重處罰。上交所和深交所同步根據中證監最新要求，出台具體安排。其中在融券端，即向券商借貨沽出的投資者，融券保證金比例由不得低於50%，上調至80%；對私募證券投資基金參與融券的保證金比例，上調至100%。出借端方面，對戰略投資者配售股份出借予以調整，取消上市公司高管及核心員工通過參與戰略配售設立的專項資產管理計劃出借，適度限制其他戰略投資者在上市初期的出借方式和比例。上述融券保證金比例提高自10月30日起施行，其他條款自10月16日起施行。

3. 中央匯金上周公布斥近5億元增持四大國有銀行。高盛發表報告指，被視為「國家隊」中央匯金或早於8月透過買ETF支撐股市，在該月份，「國家隊」最青睞的首5隻ETF資金流入激增，淨認購超過900億元。高盛估計，目前「國家隊」在A股的敞口總計約2.8萬億美元，相當於上市總市值的3.5%。

4. 人民銀行今日增量平價開展7890億元1年期MLF操作，增量2890億元，規模創2020年12月以來新高，利率維持2.5%。有專家分析指，中國近日重啟發行萬億規模的特殊再融資債券，嚴重衝擊地方債市場，人行須加大向商業銀行放水，對沖債券供應導致的流動性需求。截至上周五，內地已有16個省市披露擬發行特殊再融資債券，規模超過7200億元。

5. 杭州樓市繼續鬆綁，將當地住房限購範圍從過去9區調整為四區：上城區、拱墅區、西湖區、濱江區。此外，杭州住房貸款也有調整。調整後，杭州市限購區首套住房貸款最低首付款比例為不低於25%，二套房首付比例不低於35%，二套房貸款利率不低於相應期限貸款市場報價利率加30個基點；非限購區二套房貸款利率不低於相應期限貸款市場報價利率加20個基點。調整自今日起實施，以房屋合同網簽備案時間為準。

6. 內地差異化調降股票類業務最低結算備付金安排自今日起正式實施。實施後，備付金繳納比例將由原先16%降至平均接近13%的預期目標，較9月份釋放資金近400億元。業內人士表示，此次差異化備付金工作，除降低最低備付比例進一步降低市場資金成本、提高資金使用效率、提振投資者信心外，還引入了根據市場機構收付款時點設定差異化最低備付比例的相關安排，引導經營機構「早付款、晚取款」，進一步夯實證券結算系統風險防範能力。

7. 據融360數字科技研究院數據顯示，與8月相比，9月銀行網點定期存款各期限平均利率均環比下跌，其中3個月期下跌0.2個基點，6個月期下跌0.4個基點，1年期下跌8.4個基點，2年期下跌18.8個基點，3年期下跌22.8個基點，5年期下跌25.3個基點，中長期存款利率下跌幅度都比較大，且創今年最大單月跌幅。其中1年期平均利率跌穿2%的整數關口，為1.988%。

8. 上海昨舉行第35次上海市市長國際企業家諮詢會議（IBLAC），上海市市長龔正在會後的新聞發布會上表示，上海將深入破除體制機制障礙，努力讓包括外資企業在內的各類經營主體活力迸發、生機勃勃，重點包括著力降低企業准入門檻和經營成本，全面落實新版鼓勵外商投資產業目錄和負面清單；著力優化企業服務，深化政務服務「一網通辦」，大力推進「一件事一次辦」等。此外，正在加緊修訂上海優化營商環境條例，預計明年初實施。

撰文：經濟通中國組

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