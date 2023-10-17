  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

黃瑋傑：恒指初步反彈目標最高可見18175點，下方10天線有支持

17/10/2023

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　港股上周五（13日）回吐逾400點後，上日（16日）持續弱勢，曾倒升44點後再度向下，其後受內地股市下跌拖累，跌幅擴大至最多跌逾200點，全日低位險守17600點附近水平，收市仍跌173點，報17640點，失守20天線（約17675點），大市成交額只有737億。回顧上周中央買四大國有內銀股，出手撐經濟，但恒指連升六日的反彈勢頭未能持續，上日亦未能重返萬八大關，變相上周表現只屬於假突破？再向下尋底機會仍然較大，恒指未算真正脫險？安踏體育(02020)向經營亞洲女性運動服飾品牌MAIA ACTIVE收購逾75％股權，集團指收購可以進一步強化女性業務品牌組合，消息帶動之下，安踏上日最多升4％，此次交易利好作用可以維持嗎？安踏收市升幅收窄至不足1％，未能企穩250天線（約92元附近），不過股價自本月低位（83元）計，累計回升近一成，再向上空間尚餘多少？零跑(09863)上日收市後派業績，受惠銷量增加及平均售價提升，第三季經調整淨虧損，收窄至78千萬元，並提前達成毛利率轉正的目標，可加快集團扭虧時間表嗎？

 


【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

 

 

─────────────

 

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上855分開始，都會有【開市Good Morning】！

 

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

 

───────────── 

 

更多精彩節目

 

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

 

─────────────

 

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

 

─────────────

 

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

 

 

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請

返回開市Good Morning

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 沒有相關資料。
股份推介
  • 02333 長城汽車
  • 10.280
  • 目標︰$10.71
  • 02328 中國財險
  • 9.620
  • 目標︰$12.00
  • 06288 迅銷
  • 18.880
  • 目標︰$20.00
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 31.850
  • 目標︰$37.66
  • 00900 ＡＥＯＮ信貸財務
  • 5.440
  • 目標︰$8.20
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 81.400
  • 00700 騰訊控股
  • 301.400
  • 00001 長和
  • 40.550
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 105.300
  • 00005 滙豐控股
  • 62.100
報章貼士
  • 02333 長城汽車
  • 10.280
  • 目標︰--
  • 02388 中銀香港
  • 21.200
  • 目標︰$24.40
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.640
  • 目標︰$1.20
熱炒概念股
即時重點新聞

17/10/2023 07:51  《國金頭條》拜登奉勸以色列勿佔領加沙，中東危機稍緩美股上漲

17/10/2023 08:32  【以巴衝突】布魯塞爾遭恐襲，「伊斯蘭國」孤狼槍擊瑞典球迷2死

17/10/2023 08:27  【一帶一路】俄方稱普京周三在華晤習近平，或單獨會談

17/10/2023 07:53  中國生物製藥(01177)醫肥胖症產品申臨床試驗獲受理

17/10/2023 07:53  《國企紅籌》中國鐵建(1186)控股股東最多3億人幣增持A股

17/10/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４０﹒５７億元，買盈富沽中海油

17/10/2023 08:22  【大行炒Ｄ乜】大行續削京東目標價，花旗降航空股目標

13/10/2023 11:38  《嚟緊炒Ｄ乜》中國鐵塔見底反彈，長線目標價０﹒９９銀

17/10/2023 09:40  《財資快訊》美電軟報７﹒８１８３，隔夜拆息較上日微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>開市Good Morning

黃瑋傑：恒指初步反彈目標最高可見18175點，下方10天線有支持
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》MLF增量平價續做，收緊「借貨沽空」A股仍跌
人氣文章

新聞>財經熱話

京東遭大行齊唱淡創上市新低，「雙11」提早開賣現貨可博反彈？
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

滙豐中產報告 ｜ 香港富裕階層平均33歲成百萬富翁！平均幾多歲做千萬富翁？退休成本至少幾多？即睇中產門檻
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

中國與美國的CPI
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】經濟訊號續混亂，美國衰退似遠還近
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

香港芭蕾舞劇《大亨小傳》：重現爵士時代的紙醉金迷，窺探風靡二十世紀的經典故事
人氣文章

Fly with Luna．夏月

京都伏見稻荷大社：穿過赤紅的千本鳥居，以可愛的狐狸和鳥居繪馬祈願
人氣文章

港女講男．妮洛

冷淡就是最好的答案？集齊這3個表現，代表他心裏根本沒有你！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
10.10世界心理健康日！港人開心指數跌破5年新低！點解照顧者精神狀況最差？5大改善心理健康建議
人氣文章
食物安全│美國加州禁4款食物添加劑！添加劑會致癌或對神經有影響？哪一種在香港找到？
人氣文章
海港城Wellness Oasis期間限定店：過百瑜伽、冥想、頌缽工作坊+專屬美容禮遇，周末靜養身心！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/10/2023 10:56
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/10/2023 10:56
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/10/2023 10:56
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/10/2023 10:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章國際動態17/10/2023
俄方稱普京周三在華晤習近平，或單獨會談
人氣文章開市Good Morning17/10/2023
黃瑋傑：恒指初步反彈目標最高可見18175點，下方10天線有支持
人氣文章國際動態17/10/2023
以巴衝突|布魯塞爾遭恐襲，「伊斯蘭國」孤狼槍擊瑞典球迷2死
人氣文章中國故事16/10/2023
《神州經脈》MLF增量平價續做，收緊「借貨沽空」A股仍跌
人氣文章財經熱話16/10/2023
京東遭大行齊唱淡創上市新低，「雙11」提早開賣現貨可博反彈？
人氣文章財經熱話16/10/2023
【收市短打】多重利淡因素夾擊港股轉勢穿廿天線，再下試萬七支持機會大（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

填詞人因葵專訪！專寫奇怪歌？做填詞只係巧合？點解退出余力機構？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金