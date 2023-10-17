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《午市前瞻》大市沽壓仍未消化 增持回購傳統國企利好作用有限

17/10/2023

　　恒生指數半日報17763，升123點或0.7%，主板成交逾337億元。恒生中國企業指數報6092，升42點或0.7%。恒生科技指數報3839，升27點或0.7%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、建行(00939)及美團(03690)；騰訊收報302.4元，升1.2元或0.4%，成交15.57億元；建行收報4.68元，升0.05元或1.1%，成交7.06億元；美團收報114.6元，升0.9元或0.8%，成交6.51億元。國指三大成交股份依次為騰訊、建行及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里(09988)；阿里收報81.95元，升0.65元或0.8%，成交6.31億元。

 

(中石化網頁截圖)

　　

聶振邦：需企穩18000才能對後市樂觀


　　中央再出手救市，繼匯金增持四大行後，昨天（16日）再有十間國企宣布股東增持A股或回購計劃，當中包括中石化(00386)、中移動(00941)及中遠海控(01919)等。恒指高開165點後一度收窄升幅，但觸及20天線即見支持，半日成功企穩20天線。


　　博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，如果恒指未能連續兩日企穩18000，後市仍未能太過樂觀。他提到，過往五個交易日都以陰燭作結，反映升跌市下都存有一定沽壓，料本周恒指維持在17500至18000上落，觀望內地公布「三頭馬車」數據及GDP能否為大市帶來刺激作用。


第四季料有更多國企回購消息


　　中央繼增持國有四大銀行後，進一步擴大救市行動，十間國企同時公布股東增持A股或回購計劃，當中包括多間行業龍頭公司，相關H股包括中石化、中移動、中遠海控、中煤能源(01898)及中鐵建(01186)，但普遍升幅不大。聶振邦解釋，上周匯金增持消息令內銀股輕微一彈，預計今次反應亦差不多，對股價不會有太明顯幫助，認為需要更長時間的回購行動才能延長利好作用。但他估計，因多間上市國企都希望改善第四季股價表現，故有可能會陸續跟隨公布回購。


中石化仍難看好  中移動60元可中長線部署


　　至於十間國企之一的中石化，半日升幅度接近2%。聶振邦指中石化自9月7日除除淨後一直受制於4.5元，現價有望再度挑戰4.5元，建議持有者可以繼續持有，未持有者則最待4元以下再留意。但他指，中石化因為主營較下游業務，油價上升令其生產成品增加，故中石化依然是三桶油之中較為看淡的一隻。

  至於中移動，9月最高曾升近69元，預計最多70元會有一定阻力，目前息口仍有7厘，建議可待回落至60至63元附近部署作收息用途。


　　聶振邦補充，今次公布消息的集中為國企股份，當中都為傳統經濟股份。如果現時經濟環境已轉向創新科技，以舊經濟股作救市渠道的幫助能力極為有限，相信若今次救市措施集中在科技板塊，利好作用將會大有不同。

 

中石化股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

中移動股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

中裹海控股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

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