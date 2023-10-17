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【上海特寫】上海市諮會再度重回線下，全球企業領袖齊聚共謀發展

17/10/2023


　　上海10月15日舉行第35次上海市長國際企業家諮詢會議(IBLAC)，這是時隔三年IBLAC再度回歸線下會議，來自全球12個國家的30位企業家針對上海經濟發展中的突出問題，為上海市市長提供諮詢和建議，推動上海與國際企業深化合作，共謀發展。


　　今年出席市諮會的企業家包括羅氏集團董事會主席施萬(Severin Schwan)、滙豐控股主席杜嘉祺(Mark Tucker)、施耐德電氣董事長趙國華(Jean-Pascal Tricoire)、百威集團全球首席執行官鄧明瀟(Michel Doukeris)、瑞安集團主席羅康瑞、ABB集團董事長傅賽(Peter Voser)、S4 Capital創始人蘇銘天(Martin Sorrell)等。與會企業家討論了科創和人工智能發展、如何吸引全球人才、綠色低碳等多方面的議題，並提出希望上海不斷優化產業生態和營商環境，優化提升城市競爭力和吸引力。

 

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今年上海市長諮詢會的主題是「變局與新機：加快建設更具活力與韌性的國際大都市」，會上企業家們分享了對於上海發展的真知灼見，並提交了調研採寫的38篇論文，平均篇幅9.9頁。（林雯婕攝）


　　上海市委書記陳吉寧和上海市長龔正，以及市政府的多位領導都出席了會議。龔正在會後的新聞發布會上表示，上海在營商環境方面將謀劃實施一批新的重大改革舉措。具體來說，將加強制度供給，加快建立一套更加完備的營商環境制度體系。尤其是用足用好國家賦予的浦東新區法規立法權，圍繞資產管理、融資租賃、數據要素市場培育、標準化創新發展等領域，先行探索實施更多有力有效的制度舉措。


　　他說，目前，上海正在加緊修訂上海優化營商環境條例，預計明年初實施。上海將推進公正公平監管，著力創新監管方式，依法平等保護各類經營主體和經營活動。尤其是深入貫徹落實外商投資法，加大力度保護外資企業的產權和知識產權等合法權益。

 

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S4 Capital創始人蘇銘天（右）在接受媒體採訪時表示，今年不管是在中國還是其他地方的業務都受到很大的挑戰，但是中國仍然是很重要的市場，國際上對於中國興趣並沒有下降（林雯婕攝）


蘇銘天：今年挑戰較大，國際上對於中國興趣並沒有下降

　　廣告投資公司S4 Capital創始人蘇銘天在市諮會後接受媒體採訪時表示，當前全球面臨的最大挑戰是地緣政治問題，包括中美關係、俄烏問題、中東局勢。他認為，像中美關係問題，主要是由於缺少溝通，缺少相互理解，比如西方對於中國有誤解，有些西方政客出於國內政治考量所以會表達某些觀點。而像市諮會這樣的活動能提供一個企業家和政府領導面對面的對話機會，這是非常重要的。


　　對於疫情後中國經濟恢復不如預期，蘇銘天表示，當前中國投資環境的確遇到了一些困難，但其實全世界都是一樣的。今年不管是在中國還是其他地方的業務都受到很大的挑戰，而且今後幾年全球的經濟增長可能會更慢，世界將面臨低增長、高通脹和高利率的情況，因為還有一些地緣政治問題、氣候變化等問題有待解決。

 

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市場預計中國第三、四季經濟會加快復甦。在剛過去的中秋國慶超級黃金周， 國內出行人次和消費規模都超過2022年及2019年，惟出入境遊未恢復到2019年水平。(資料圖片)


　　他又提到，市場預計今年中國經濟增長率5%左右，相信三季度、四季度中國經濟會加快復甦。中國GDP目前佔全球GDP的20%左右，中國在世界上、尤其在亞太地區是非常重要的市場，所以在國際上對於中國興趣並沒有下降。


　　蘇銘天是全球最大的廣告傳播集團WPP的創始人，但他在2018年離開了自己掌管33年的WPP，並創辦S4 Capital，計劃重新打造一個新的廣告帝國。目前S4 Capital業務有三個主要領域，數字廣告和內容、發展數字化媒體，以及進行數字化轉型。

撰文：經濟通駐滬記者林雯婕

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