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《神州經脈》習普會明舉行，華為手機中國市佔奪冠，A場止兩連跌

17/10/2023

　　多家央企公布股東增持及回購計劃，滬深股市今早（17日）窄幅高開後，滬綜指很快轉跌，減肥藥概念急速散水出現暴跌行情，汽車、地產等板塊亦拖累下跌，不過結在金融股及三大電訊商拉動下，滬指半日回升，午後維持窄幅上升，全日升0.32%，止兩連跌，報3083.5點，深成指升0.15%。

 

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇今起一連兩日在北京舉行。（駐京記者黃燕明攝）

 

　　A股提振一招接一招，惟交投仍顯著轉弱，兩市全日成交7353億元（人民幣．下同），按日急減9.5%，是自10月初復市以來新低，外資繼續流出，陸股通淨流出超過30億元，連續第三日走資。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日略低開後維持區間窄幅整理，午後跌幅擴大，收報7.3137，較上個交易日4時30分收盤價跌22點子，三連跌，續刷9月8日以來逾一個月新低，全日在7.3083至7.3157之間波動。

 

　　今日人民幣兌一美元中間價報7.1796，較上個交易日升2點子，較市場預測仍偏離逾1200點。上個交易日報7.1798。

 

今日新聞精選

 

1. 第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇今明兩天在北京舉行，國家主席習近平將在明日舉行的開幕式發表主旨演講。俄羅斯總統普京今日上午乘飛機抵達北京，俄羅斯總統助理烏沙科夫早前表示，普京將在峰會開幕式發表講話，並於明日與習近平會晤，亦會在峰會期間與越南、泰國、蒙古和老撾的領導人會晤。中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上表示，一帶一路峰會期間，中俄元首將舉行會晤，就雙邊關係和共同關心的問題深入交換意見。俄媒則引述克里姆林宮發言人佩斯科夫指，普京與習近平或會討論巴以衝突問題。

 

2. 內地一線房企金地集團(滬:600383)突發公告指，公司主要創始人兼董事長凌克因身體原因，向董事會辭去公司董事、董事長和董事會戰略委員會委員職務。內媒指，凌克心臟不大好，年初就在計劃退休，而事實上凌克已經64歲，到了退休年齡。至於金地集團遲遲沒公布董事長換屆，報道引述內部人士指，凌克超期任職主要是因為整個行業形勢不如預期，希望公司平穩過渡。金地集團已安排總裁黃俊燦代為行使董事長職務。金地股價跌停，報5.52元，創10年新低。

 

3. 穆迪上周三將中國平安旗下資管平台平安不動產的發行人評級從投資級的Baa2連降兩級，至投機級的Ba1，並將平安不動產資本有限公司的主體評級由Baa3下調至Ba2，展望為「負面」。本次評級下調還涉及由不動產資本發行或提供增信的一系列美元中期票據的評級。平安不動產發公告回應稱，受中國房地產行業下行影響，公司業績短期有所波動，但公司堅持長期投資，業務運營穩健，財務水平良好，穆迪報告提及的事項對公司日常經營及償債能力影響不大。目前，公司經營運作正常，整體風險可控。

 

4. 據官媒《上海證券報》報道，曾經在融資和銷量上領先「蔚小理」（蔚來、小鵬、理想）的威馬汽車，其董事長沈暉近期行蹤備受業內關注。有消息稱，沈暉借口參加德國慕尼黑車展，隨後轉機直飛美國紐約，遠走海外，留下高達近400億元的投資和債務以及被欠薪的威馬員工。有接近沈暉的人士透露，沈暉確已不在國內，今年春節後就沒有在公司公開露面。另外，威馬汽車近日申請破產重整後，多名威馬車主在社交平台表示，威馬車機系統、手機App顯示無法加載，處於暫停服務的狀態，手機藍牙鑰匙也無法使用。

 

5. 據內媒從供應鏈獨家獲得的權威市調機構數據知悉，10月2日至10月8日，中國智能手機市場，華為以19.4%的銷量市佔率佔據榜首，超越蘋果的17.4%，同時華為也是在該周唯一銷量超百萬台的智能手機商，銷量達110.4萬台，蘋果以99萬台的銷量緊隨其後。蘋果公司行政總裁庫克繼今年3月到訪北京後，昨在微博發文顯示正身處四川成都，是庫克在中國全面放寬防疫封控以來第二度公開訪問中國。與此同時，蘋果中國官網今日宣布對中國鄉村發展基金會新增2500萬元人民幣捐款，進一步支持中國鄉村社區發展。

 

6. 泰國政府發言人表示，泰國總理賽塔今日在北京會見小米集團副總裁兼首席財務官林世偉，邀請小米在泰國擴大市場和投資規模。據泰國政府網站，小米正尋找生產地點或設施以支持諸多領域業務增長，其中包括電動汽車。賽塔重申，他有信心使泰國成為本地區的電動汽車生產中心，並為企業提供支持措施。此外，賽塔與中信集團董事長朱鶴新在北京會晤，邀請中信集團投資泰國五大戰略產業--BCG經濟（特別是農業、食品、醫藥和清潔能源）、汽車（特別是電動汽車）、電子（特別是上游和智能電子產品）、數字和創意產業，並邀請中信集團在泰國設立地區總部。中信集團表示希望擴大在泰國的合作與投資。

 

7. 《路透》引述中國官方通知和十幾名知情人士的說法，中國公務員和國有企業員工在私人出境旅行方面面臨更嚴格限制，其海外關係也受到更嚴格的審查。報道引述十名現任和前任員工指出，自2021年起，相關限制措施範圍擴大，包括禁止出國旅行、收緊旅行頻率和境外逗留時間、繁瑣的審批流程以及離境前的保密培訓。

 

8. 香港嘉華集團(00173)主席呂志和捐資2.5億元建設的上海交通大學「呂志和科學園」今日在上海張江正式揭幕。科學園以物理、化學、生命、材料、信息等基礎學科為主，瞄準集成電路、人工智能、生物醫藥、新材料領域創新科研布局。呂志和在揭幕儀式上表示，這個創新研究基地為師生提供良好的條件和支持，幫助促進重大科學突破的產生，同時成為培育創新人才的搖籃，以及與國內外科研機構和高校的合作交流平台。

 

撰文：經濟通中國組

 

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