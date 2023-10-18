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《午市前瞻》外資沽壓抵銷中央救市 比亞迪增長或放緩但仍有保證

18/10/2023

　　恒生指數半日報17755，跌18點或0.1%，主板成交超過441億元。恒生中國企業指數報6093，升1點或不足0.1%。恒生科技指數報3789，跌46點或1.2%。


　　恒指三大成交股份依次為比亞迪(01211)、騰訊(00700)及美團(03690)；比亞迪收報260元，升19.2元或8%，成交32.22億元；騰訊收報299.6元，跌2.6元或0.9%，成交19.04億元；美團收報113.5元，跌1元或0.9%，成交10.58億元。國指三大成交股份依次為比亞迪、騰訊及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里(09988)；阿里收報82.05元，升0.05元或不足0.1%，成交9.25億元。

 

(比亞迪網頁截圖)

 

溫鋼城：外資或因政治因素而拋售

 

　　內地公布第三季GDP按年增長4.9%，好過預期的年增長4.4%，首三季GDP按年增長5.2%。GDP公布後港股一度轉升，iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，內地經濟確有穩步轉好趨勢，加上中央接連出手救市，對股市有支持作用，但外資流走卻是困擾AH股市的一大難關，抵銷了中央救市的利好程度，恒指短線料維持17300至18000點上落。


　　他解釋，目前AH股市估值偏低，當中亦不乏高息穩健股份，投資吸引力不低，但外資可能因為政治因素而拋售股份，何時才結束亦未知。因此，內地或有需要積極開拓額外資金來源，例如中東資金，雖然未能完全取代，但至少能填補資金缺口。

 

比電料挑戰50元  比亞迪最樂觀見280元

 

  比亞迪(01211)與比亞迪電子(00285)一同發布盈喜，其中比電預期截至9月30日止首三季純利介乎約28.4億至31.2億人民幣，比去年同期增加1.3至1.5倍，帶動股價上午一度再破40元大關。溫鋼城指市場對比電盈利狀況較比亞迪更樂觀，因早前華為與蘋果新手機銷量俱佳，亦可能由於其市場競爭較細，預計有望持續向上挑戰50元，但現價入手輸蝕，建議追入者可待回落至36元水平入手更佳。


　　至於比亞迪則預期截至9月30日止第三季純利介乎約95.5億至115.5億人民幣，升67%至1.02倍，刺激上午股價維持強勢，半日最多大升超過8%，突破260元水平。溫鋼城預期比亞迪未來一至兩年表現都會有保證，現時有望上試280元，但現價同樣已錯過最佳買入價210元，未上車人士宜待220元至240再部署。


　　今次比亞迪盈喜預期第三季純利最多有可能倍增，溫鋼城估計比亞迪最大的增長幅度有可能經已出現，因今年受惠於去年低基數效應，未來再有純利倍增機會並不大，但相信亦是市場預期之內，料利潤五成增長則仍可保證得到。

 

經濟數據改善都難改消費股頹勢


　　今日內地公布第三季GDP好過預期，同時9月社會消費品零售總額增5.5%，亦好過預期的增4.9%。但溫鋼城坦言，現時零售消費股仍是一池死水，雖然經濟數據改善，但大多股份持續向淡，只有近期公布收購消息的安踏(02020)稍為見得人。他指，現時炒消費股難期望有很大升幅，只能短炒波幅。

 

比亞迪股份股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

比亞迪電子股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

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