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社企民間高峰會2023 企業分享ESG實踐 營商也能追求社會福祉？

18/10/2023

SES2023

 

踏入2023下半年，香港社會各界走出疫情陰霾，重新起步，在經濟逐漸復甦的同時，三年疫情反映出的社會問題，亦亟需社會大眾一同尋求解決方法。第十六屆社企民間高峰會（SES 2023）國際研討會將於11月2至4日舉行，以「跨界創新 福祉永續」為主題，分別從3個領域：營商創效丶藝文創新丶跨界創科，透過主題演講、專家主導的小組討論和互動工作坊，凝聚社企、政府、商界、藝文和創科等各個界別，通過跨界對話，共同構思創新方案，探討如何實現繁榮與福祉永續兼具的社會。

研討會其中一個主題是「營商創效」，透過邀請商界和金融界的行業先驅和業內人士，分享創新的營商模式與策略以及如何實踐理念在業務當中。近年來，「創效投資」丶「ESG」（即環境、社會責任和企業管治）和「B Corp」（共益企業）成為營商和投資的新趨勢。於「連繫社區 永續發展」的環節，企業代表，包括香港維他奶國際集團有限公司集團總監鄭聲謙先生丶L’OCCITANE Group亞太區可持續發展區域總監朱慧珊女士及香港鐵路有限公司法律及管治總監馬琳女士將會分享企業在營商為善上的最新發展和實踐，與參與者一同討論如何建立永續社區，促進商業和社會的永續發展。而香港中華廠商聯合會常務會董兼可持續發展委員會主席王象志教授則從商會角度，探討商會如何與企業一同推動「營商為善」及其在當中可發揮的作用。

4大行業先驅分享實現「ESG」策略要素

現時根據香港交易所的要求，本港約2,000間上市公司每年均要發布《環境、社會及管治報告指引》（「ESG報告」）。研討會邀請四位行業先驅分享各自企業的實踐情況，及如何推動企業員工理解ESG。香港維他奶國際集團有限公司作為香港老品牌，自1940年在香港成立，其集團總監（可持續發展）鄭聲謙先生將會分享如何落實企業的「ESG」策略，在營商的同時促進社會發展，邁向「共益企業」之路。

 

香港維他奶國際集團有限公司集團總監鄭聲謙先生

香港維他奶國際集團有限公司集團總監—可持續發展 鄭聲謙先生


法國護膚品品牌L’Occitane集團於2023年8月底正式取得「B Corp」認證。其2023年財政年度報告顯示，碳排放量方面減少達42%，遠遠快於預期邁向二零三一財政年度減少46%的目標。該品牌又致力推動回收計劃，在剛過去的一年，便回收了超過90萬個美容空瓶。

 

L’OCCITANE Group亞太區可持續發展區域總監朱慧珊女士

L’OCCITANE Group亞太區可持續發展區域總監朱慧珊女士


作為公共交通運輸系統的主要骨幹，港鐵已推行ESG倡議達20多年。港鐵於2020年推出「變‧造未來」企業策略，把ESG理念融入到業務發展及管理當中，清楚訂明3大長遠策略，包括減少溫室氣體排放、促進社會共融，以及為個人及社區提供發展機遇。不只是企業，就連商會也成為推動永續社會的助力。

 

香港鐵路有限公司法律及管治總監馬琳女士

香港鐵路有限公司法律及管治總監馬琳女士

 

香港中華廠商會於去年年底推出「ESG約章」行動 ，化被動為主動，聯合企業推出業界「香港ESG獎」，鼓勵業界訂立可持續發展的計劃，實現「營商為善」，為參與機構提供活動、培訓、課程、檢測及專項證書等支援，至今已累計超過1,000 家企業簽署約章。

 

香港中華廠商聯合會常務會董兼可持續發展委員會主席王象志教授

香港中華廠商聯合會常務會董兼可持續發展委員會主席王象志教授



全球興起創效投資 研香港作為投融資交易中心

隨着近年創效投資的興起，越來越多投資者和家族辦公室都對此感到興趣，期望透過將投入資本轉化為可觀的財務回報之餘，同時創造正面的環境及社會效益。

在研討會其中一個主題演講暨專題研討，以「建構具社會影響力的投融資交易中心」為主題，探討在香港設立交易中心的可能性，研討會邀請到香港金融發展局主席李律仁資深大律師丶中國天府（四川）聯合股權交易中心總經理劉肅毅博士，探討構建成功的社會影響投資和融資交易中心的關鍵要素，深入討論交易中心內創效投資的標準和指南，同時分享他們與監管機構合作的經驗。

 

港金融發展局主席李律仁資深大律師

香港金融發展局主席李律仁資深大律師


中國天府（四川）聯合股權交易中心總經理劉肅毅博士

中國天府（四川）聯合股權交易中心總經理劉肅毅博士


如果想知道更多創效投資在香港的未來發展和機遇，以及香港企業在「ESG」的表現，可以到 https://www.ses.org.hk/international-symposium/social-enterprise-summit-2023#Registration 報名參加是次高峰會，親身參加超過六十位重量級講者帶領的20多場研討會、主題演講及社創體驗等。

 

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