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【高息定存】華僑銀行3個月及6個月港元定存息高達4.8厘

18/10/2023

　　近日市場對美國加息預期有所升溫，近日多間本地銀行亦相繼上調港元定存利率，以吸納更多港元資金，華僑銀行3個月及6個月港元定存年息均高達4.8厘，不過門檻較高，起存額需500萬元，適用於「宏富理財」客戶透過分行以新資金辦埋。

 

（華僑銀行官網截圖）

 

　　若以較低門檻，起存額10萬元而言，3個月及6個月港元定存息亦加至4.6厘及4.65厘，適用於「宏富理財」客戶，全新客戶（全新資金100萬）或現有客戶（新資金10萬）或公司客戶（新資金100萬）透過分行辦理。

 

　　另外，交銀香港亦上調6個月港元定存年息至4.5厘，12個月港元定存年息則高達4.1厘，起存額為2萬元，適用於「每日特息定期存款」個人客戶透過電子渠道以新舊資金辦理。大眾銀行上調6個月港元定存年息至4.5厘，起存額為50萬元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php?currency=hkd

 

撰文：經濟通採訪組

 

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