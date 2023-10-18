《神州經脈》習近平提出一帶一路八項行動，第三季GDP勝預期

中國第三季GDP同比增4.9%，優於預期的增長4.4%，9月多項經濟數據亦向好，顯示出中國經濟儘管復甦仍然緩慢，但有觸底跡象，不過資本市場卻有意外反應，市場沽壓嚴重，趁勢出貨心態明顯，約5070隻個股中有超過4500隻下跌，滬綜指全日（18日）下跌0.8%，報3058.71點。深成指跌1.24%，創業板指跌1.2%。兩市全日成交額7666億元（人民幣．下同），按日回升4.3%，陸股通淨流出11.6億元，連續第四日淨流出。

習近平（左）與普京（右）在一帶一路峰會上握手。兩人在峰會期間舉行會談，習近平提到，與普京自2013年起先後會晤42次。（AP圖片）

優於預期的經濟數據刺激民幣兌一美元即期匯率（CNY）早盤急升逾200點逼近7.29關口，但升勢未能持續，隨後回吐大部分漲幅，收報7.3099，較上個交易日4時30分收盤價升38點子，止三連跌，為10月13日以來近一周新高，全日在7.2905至7.3177之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1795，較上個交易日升1點子，兩連升，上個交易日報7.1796。

今日新聞精選

1. 國家主席習近平在「一帶一路」高峰論壇發表主旨演講，指人類是相互依存的命運共同體，「世界好，中國才會好；中國好，世界會更好」。他並宣布中國支持高質量共建「一帶一路」的八項行動，細節包括全面取消製造業領域外資准入限制；會同各方搭建以鐵路、公路直達運輸為支撐的亞歐大陸物流新通道；中國國家開發銀行、中國進出口銀行將各設立3500億元融資窗口，絲路基金新增資金800億元人民幣，支持共建「一帶一路」項目。峰會期間，習近平與俄羅斯總統普京舉行會談。習近平以「我的老朋友」形容普京，指2013年至今的10年間與普京先後42次會晤，建立了良好的工作關係和深厚友誼，又指中俄兩國政治互信不斷深化，戰略協作密切有效，雙邊貿易額創歷史新高，正不斷朝著共同確定的2000億美元目標邁進。

2. 習近平在第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕演講中宣布中方會提出全球人工智能（AI）治理倡議後，網信辦發表《全球人工智能治理倡議》。中國外交部發言人指出，《倡議》就各方普遍關切的人工智能發展與治理問題提出了建設性解決思路，為相關國際討論和規則制定提供了藍本。《倡議》圍繞人工智能發展、安全、治理三方面系統闡述人工智能治理中國方案，核心內容包括：堅持以人為本、智能向善；堅持相互尊重、平等互利，反對惡意阻撓他國人工智能發展；主張建立人工智能風險等級測試評估體系，不斷提升人工智能技術的安全性、可靠性、可控性、公平性等。

3. 中國第三季GDP同比增4.9%，優預期增4.4%。首三季GDP增長5.2%。9月社會消費品零售總額增5.5%，優於預期增4.9%，比上月加快0.9個百分點。9月工業增加值同比增4.5%，勝預期增4.3%，增速與上月持平。受地產拖累，首三季固定資產投資375035億元，同比增長3.1%，略遜預期增3.2%。全國9月城鎮調查失業率降至5%，比上月下降0.2個百分點，連續2個月下降。國家統計局副局長盛來運表示，首三季國民經濟持續恢復向好，但國內需求仍顯不足。他又表示，非常有信心今年能完成GDP增5%左右的目標，只要今年第四季GDP同比增長4.4%以上就可以達標。

4. 美國商務部宣布延長2022年10月首次實施的AI晶片全面出口管制，並且計劃禁止英偉達等公司設計的先進AI晶片出口至中國，擴制裁清單等，新規定將在30天後生效。新限制將涵蓋更多相關產品，包括英偉達專為中國市場設計的A800和H800晶片產品。英偉達表示，新規將影響產品開發和供應；光刻機龍頭廠商ASML則稱，新規對公司影響不大。美國半導體行業協會發聲明稱，過於廣泛的單邊控制可能會損害美國的半導體生態系統，而不會促進國家安全。中國商務部則回應稱，中方對此強烈不滿，堅決反對，促美方應盡快取消相關管制，強調中方將採取一切必要措施，堅決維護自身正當權益。

5. 碧桂園(02007)支付1500萬美元票息的寬限期已過，該筆債券一名持有人表示，隨著寬限期已過，他尚未收到支付的票息。外電報道，碧桂園於聲明中表示，預計公司將無法履行其所有境外債償還義務，希望找到一個全面的解決方案來解決目前的困難。

6. A股表現疲軟，有聲音質疑量化交易拖累市場，監管機構近月出手整頓。深交所此前發布加強程序化交易管理有關事項的通知，強調對程序化交易實施報告管理制度，相關投資者需要提交帳戶基本信息、帳戶資金信息、交易信息、交易軟件信息以及其他信息，新規自10月9日起施行。深交所今日明確，在通知施行前已經開展股票程序化交易的存量投資者，應在通知施行後60個交易日內進行報告。此外，在深交所開展可轉債程序化交易的投資者，以及在基金、存托憑證市場開展程序化交易的投資者，應參照相關要求履行報告義務。

7. 中國海關總署今天發布的進出口統計月報顯示，9月份中國自部分國家（地區）進口商品類章金額表中，中國從日本進口的「魚及其他水生無脊椎動物」沒有任何記錄。而8月中國從日本進口的這一類章商品中的金額還有1.49億元。數據還顯示，前8個月，中國總計從日本進口了20.85億元，與今天發布的前9個月累計數據完全相同，意味整個9月中國沒有從日本進口任何水產品。

8. 今年第二度訪華的蘋果CEO庫克今早出現在立訊精密(深:002475)位於浙江嘉善的工廠，該工廠主要生產Apple Watch。據悉，立訊精密董事長王來春陪同參觀。

撰文：經濟通中國組

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