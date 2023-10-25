  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

平安壹賬通銀行開業3周年 持續助中小企靈活調配資金　把握機遇拓展業務

25/10/2023

 

在瞬息萬變的營商環境下，中小企業要擁有足夠營運資金，才能支持業務發展、拓展市場及保持穩定經營，加強控制現金流是中小企的必修課題。

作為香港最佳中小企虛擬銀行1 - 平安壹賬通銀行(PAOB)，成立3年以來，一直與中小企同行，致力透過金融科技及與業務夥伴構建生態圈，並針對行業的營運模式及融資需求推出合適的銀行服務，讓他們得以抓緊市場機遇。

一直致力發展中小企銀行業務的PAOB，深明開戶慢、融資難都會窒礙企業業務發展。故此，銀行成立3年時間，積極打破往過的限制，顛覆既有的融資格局，推出多項突破性的貸款服務，不但為中小企帶來嶄新﹑高效﹑靈活的銀行服務體驗，更滿足了他們長久以來一直被忽視的銀行服務需求。截至 2023年6月30 日，在PAOB已審批貸款的客戶中，有34%的中小企是首次獲銀行貸款，反映PAOB致力填補市場上中小企融資的缺口，實踐普恵金融承諾。

融易貸、企業循環貸款　助零售商戶資金輕鬆到手

PAOB除了為貿易中小企提供「壹易貸」貸款外，亦看準零售業的發展規模與潛力，為他們提供具靈活彈性的貸款服務，切合中小企不同需求。

其中，PAOB於5月分別與八達通及eftPay合作，讓PAOB先後推出「融易貸」和「企業循環貸款」，利用其金融科技優勢及合作夥伴的龐大商業數據大幅簡化貸款申請及審批流程，為中小型零售商帶來更便捷的融資服務。中小企申請「融易貸」無須遞交任何文件2 ，貸款審批過程最快可於 24 小時內完成3 ；貸款額最高為 50 萬港元，還款期長達 18 個月，資金可以快速到手。另外，「企業循環貸款」的申請人無須遞交任何文件4 ，貸款額最高為30 萬港元，還款期由1至3個月不等，並提供1年循環額度，客戶可在額度範圍內可多次隨時提取貸款，令周轉變得更輕鬆簡便，隨時隨地都可以擁有充足的現金流支持業務發展。

除以上的貸款服務外，PAOB也為其他行業以及初創的中小企設有「企業分期貸款」，提供最高500萬港元貸款額及最長60個月還款期，配合他們業務需要。

超卓金融科技　創多項第一

作為香港中小企的最佳拍檔， PAOB憑藉超卓的金融科技及穩健的業務策略，創下多項第一，獲得多項國際和本地的獎項，包括第一間中小企專屬的香港虛擬銀行、第一間以替代數據作為信貸審批基礎的香港虛擬銀行，以及第一間香港虛擬銀行參與由金管局牽頭成立的數據基建「商業數據通」，實力毋庸置疑。

此外，PAOB亦赢取多項國際和本地的獎項與殊榮，當中包括《彭博商業週刊 /中文版》金融機構大獎2023〈年度虛擬銀行 - 卓越大獎〉，以及連續兩年蟬聯《亞洲貨幣》雜誌〈2023年最佳銀行大獎 - 香港最佳中小企銀行〉，表彰其為中小企提供靈活、便捷的銀行服務，成績備受肯定。

3周年慶祝活動　可享高達15,000港元獎賞

為答謝各界支持，PAOB特別推出「中小企三周年現金獎賞計劃」，由2023年9月25日至 2023 年10 月31 日，中小企客戶成功申請並提取「壹易貸」或「企業分期貸款」，可享高達15,000港元5 的現金獎賞。

如有查詢，可致電PAOB 客戶服務熱線 3762 9900或瀏覽 www.paob.com.hk，了解更多！

提示：借定唔借， 還得到先好借！

 

  1. 平安壹賬通銀行獲《亞洲貨幣》雜誌頒發「2023 年最佳銀行大獎 – 香港最佳中小企銀行」。
  2. 客戶於貸款審批時只需提供香港身份證用於身份驗證並提交申請表。貸款放款前，客戶需要完成貸款文件簽署。
  3. 完成申請後最快於一個工作天內批核貸款。
  4. 客戶於貸款審批時只需提供香港身份證用於身份驗證並提交申請表。貸款放款前，客戶需要完成貸款文件簽署。
  5. 優惠受條款及細則約束。合資格客戶需於2023 年9月 25日至 2023 年 10 月 31 日期間成功申請「壹易貸」或「企業分期貸款」並於2023 年11月 30日或之前提取貸款。現金獎賞只適用於港元並分一期或兩期等額發放。第一期的現金獎賞及第二期的現金獎賞將分別於合資格貸款之第六期及第十二期還款日後5至6個星期內存入合資格客戶之儲蓄賬戶。

返回市場動向

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

59.650

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.400

異動股

01919

中遠海控

7.940

更多市場動向

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 32,417.59
    -366.71 (-1.119%)
  • 標準普爾500指數
    跌 4,117.37
    -19.86 (-0.480%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 12,643.01
    +47.41 (+0.376%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.209
變動率︰+2.078%
較港股︰-4.95%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升79.936
變動率︰+1.490%
較港股︰-0.95%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌14.955
變動率︰-0.933%
較港股︰-2.00%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌57.425
變動率︰-1.529%
較港股︰-1.08%
精選中資美股 More
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰升170.450
變動率︰+2.774%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升4.800
變動率︰+2.345%
NTES 網易
按盤價(USD)︰升106.780
變動率︰+1.618%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌9.240
變動率︰-4.742%
精選美股 More
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升35.540
變動率︰+9.287%
AMZN
亞馬遜
按盤價(USD)︰升127.740
變動率︰+6.833%
BNTX
BioNTech SE American Depositary Share
按盤價(USD)︰跌91.200
變動率︰-5.629%
CVX
雪佛龍
按盤價(USD)︰跌144.350
變動率︰-6.721%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 27/10/2023 16:57 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：27/10/2023 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 27/10/2023 16:57 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 59.650
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.400
  • 01919 中遠海控
  • 7.940
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 61.100
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 107.000
股份推介
  • 00669 創科實業
  • 71.250
  • 目標︰$80.00
  • 02380 中國電力
  • 2.960
  • 目標︰$3.04
  • 00293 國泰航空
  • 7.900
  • 目標︰$8.50
  • 02128 中國聯塑
  • 4.270
  • 目標︰$4.37
  • 00189 東岳集團
  • 6.040
  • 目標︰$6.77
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 82.400
  • 00700 騰訊控股
  • 292.800
  • 00388 香港交易所
  • 278.000
  • 00941 中國移動
  • 62.850
  • 00005 滙豐控股
  • 58.050
報章貼士
  • 01898 中煤能源
  • 6.170
  • 目標︰$6.50
  • 00836 華潤電力
  • 14.940
  • 目標︰$16.20
  • 01157 中聯重科
  • 4.140
  • 目標︰$5.00
熱炒概念股
即時重點新聞

27/10/2023 16:39  《盤後部署》恒指大陽燭反彈有望試萬八，龍源長線目標10.5元

27/10/2023 16:37  工行(1398)第三季純利949.3億人幣，按年增0.03%

27/10/2023 16:44  農行(1288)第三季純利741億人幣，按年增7.8%

27/10/2023 17:50  招行(03968)首三季純利升6.5%至1138.9億人幣

27/10/2023 16:37  平保(02318)首三季純利跌5.6%至876億人幣

27/10/2023 17:48  【北水炒Ｄ乜】淨流入２４﹒１１億元，買美團沽中移動

27/10/2023 08:34  【大行炒Ｄ乜】花旗大劈廣汽目標至４﹒７５，渣打遭大行削目標

27/10/2023 11:45  《嚟緊炒Ｄ乜》中生製藥雙底形態明顯，中線目標價４﹒６銀

27/10/2023 16:30  《財資快訊》美電軟報７﹒８１９４，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》李克強病逝，第三季工業企業利潤轉增，滬指周升1%
人氣文章

新聞>財經熱話

渣打季績遜預期遭大行唱淡未止跌，應如何部署？
人氣文章

新聞>財經熱話

【收市短打】料內地續出招救市，惟企業業績成大市隱憂；溫傑：下周滙控放榜難看好！（有片）
品味生活
生活
人氣文章

立會透視鏡．馬天娜

田北辰慘食檸檬，「三會」提名票未夠數
人氣文章

政是有心．余君雋

鼓勵生仔措施多，仍不夠實際
人氣文章

市場最熱點

比比星期四｜新政無力救市 政府已無計可施？｜中央頻出手 A股仲未唞夠？｜拆解李寧第三季業績
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

The Collectible Art Fair：首個以香港藝術家為主的展覽，逾300件作品推動本地藝術！
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

香港故宮文化博物館特覽「凝視三星堆」：近觀考古新發現，追溯神秘的歷史源流
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

Old West New Look：只需這件單品，輕易穿出復古型格的Western Style！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
美酒佳餚巡禮、聖誕佳節陸續來！酒精可催情定亂性？飲酒過量性愛女生難有高潮、男性難勃起！飲幾多啱啱好？醉酒「執屍」是怎麼一回事？
人氣文章
離婚 | 60歲才考慮離婚，是一種可惜？已經相處大半世，為何不繼續走下去？
人氣文章
施政報告2023 | 醫療政策焦點懶人包！長者醫療券大灣區用得！部分專科新症縮短輪候！6大安老計劃！即睇邊樣政策同你有關
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/10/2023 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/10/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/10/2023 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/10/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事27/10/2023
《神州經脈》李克強病逝，第三季工業企業利潤轉增，滬指周升1%
人氣文章財經熱話27/10/2023
渣打季績遜預期遭大行唱淡未止跌，應如何部署？
人氣文章財經熱話27/10/2023
【收市短打】料內地續出招救市，惟企業業績成大市隱憂；溫傑：下周滙控放榜難看好！（有片）
人氣文章香港政情27/10/2023
譚耀宗痛惜李克強逝世，稱他關心及支持香港發展
人氣文章財經熱話27/10/2023
Naspers將9600萬股騰訊存入CCASS，擬部署減持
人氣文章最Hit資訊27/10/2023
香港迪士尼樂園與藍十字攜手呈獻魔雪奇幻之旅
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

【etnet chill賞你】「Realising Our New Central Harbourfront x AI 企劃」 星級禮遇

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金