金沙季績對辦獲大行唱好，股價逆市造好，濠賭股仲有邊隻可部署？

金沙中國(01928)第三季轉虧為盈，淨收入為2.3億美元，相對上年同期為淨虧損4.7億美元，經調整物業EBITDA（息稅折舊攤銷前盈利）亦轉賺6.31億美元，EBITDA利潤率則達35.3%，接近2019年的高位約36%，績後獲大行唱好，里昂、富瑞及瑞銀均籲買入，今早（19日）逆市造好，半日升逾2%。近日濠賭股雖不乏大行唱好，但走勢疲弱，隨著業績陸續公布，未知可否低位反彈呢？當中金沙是否可看高一線？可否部署吸納？

（金沙中國網頁截圖）

第三季淨收益增6.1倍至17.8億美元 經調整物業EBITDA轉賺6.31億美元

金沙中國控股股東Las Vegas Sands（LVS）公布截至今年9月底止第三季財務數據，當中披露包括金沙中國業績，根據美國公認會計原則期內淨收益總額接年增加6.1倍至17.8億美元；季度淨收入2.31億美元，而上年同期為淨虧損4.72億美元。金沙中國季度的經調整物業EBITDA為6.31億美元，而上年同期經調整物業EBITDA虧損1.52億美元。



旗下澳門威尼斯人項目第三季淨收益按年升近6倍至7.23億美元，經調整物業EBITDA為2.9億美元，去年同期虧損3700萬美元，EBITDA利潤率達40.1%；澳門倫敦人項目淨收益按年升8.1倍至5.18億美元，經調整物業EBITDA為1.67億美元，去年同期虧損6000萬美元，EBITDA利潤率32.2%；澳門巴黎人項目淨收益按年升10.6倍至2.44億美元，經調整物業EBITDA為8100萬美元，去年同期虧損為3700萬美元，EBITDA利潤率33.2%。澳門百利宮項目淨收益按年升2.4倍至1.92億美元，經調整物業EBITDA升10.8倍至7100萬美元，EBITDA利潤率37%。

金沙：EBITDA增長較先前季度強勁 澳門零售業務遠超疫情前

LVS主席兼行政總裁Robert Glen Goldstein表示，在新冠疫情後重開僅8個月情況下，季內澳門EBITDA為6.3億美元，未來更加讓人期待。第三季的EBITDA增長較先前季度強勁，於澳門的零售業務已遠超疫情前的數字，預期業務中博彩部分的發展將與新加坡並駕齊驅，且於2024年加快推進。而對於市場猜測澳門未來能否達到300億至400億美元的博彩毛收入或更高，他表示對此深信不疑，且達到的時間很可能早於任何人所意會，這增強集團對投資組合中的資本投資計劃所產生回報的信心，對澳門市場在近期及長期的增長滿懷信心。



LVS總裁兼營運總裁Patrick Dumont則稱，季內澳門業務EBITDA利潤率為35.3%，較第二季增長210點子。隨著收益持續增長，集團預期利潤率將超過2019年澳門業務36%的利潤率。

富瑞：利潤率尚未見頂 瑞銀：予目標價33.1元

里昂發表報告指，金沙第三季經調整物業EBITDA為6.31億美元，按年轉賺，按季增長10%，回到2019年疫情前同期84%水平，表現較市場和該行預期高出1至2%，整體業績亦符合預期。金沙管理層認為包括演唱會等娛樂活動，可以推動高端中場市場發展，同時非常具有增值效應，予「買入」評級，目標價36.5元。

富瑞指，金沙第三季EBITDA利潤率升至35.3%，接近2019年第一季的高位36.8%，而隨著其盈利持續改善，認為其利潤率尚未見頂，但由於對於中國宏觀憂慮，導致該板塊遜於大市。澳門賭收將會持續復甦，預期將會反彈至類似於夏季水平，維持「買入」評級。

瑞銀表示，金沙今年第三季澳門房地產EBITDA為6.31億美元，期內贏率正常化後EBITDA達6.16億美元，符合市場預期。暑假期間，中國內地遊客數量明顯回升，日均遊客量恢復至2019年水平約81%。由於客流量持續復甦，零售收入達到2019年第三季約103%，酒店入住率較上季增長7個百分點，達到96%。截至今年第三季，金沙持有現金總額11億美元，而淨債務由第二季的77億美元減至73億美元。不過，管理層預計酒店或賭場翻新工程將在2024年中期對博彩業帶來一些干擾，目標在2025年農曆新年之前完成翻新工程，予金沙目標價33.1元，評級「買入」。

花旗：濠賭股估值偏低 未充分反映行業持續復甦 中信里昂：首選金沙美高梅



花旗近日就濠賭股發表報告指，澳門遊客量及博彩收入持續復甦，第三季中場博彩收入已回復至疫情前水平，預計行業季內EBITDA將恢復疫情前同期的80%，但目前市場未充分反映有關預期，而且目前濠賭股估值偏低，因此繼續看好濠賭股未來走勢。濠賭股現價水平只相當於2024年財年預測EV/EBITDA（企業價值相對EBITDA比率）的8.2倍，較歷史平均估值低1.5個標準差。該行最看好金沙、銀娛(00027)和美高梅(02282)，惟將金沙目標價由37元降至35元，分別予銀娛和美高梅目標價70元及14日，均予「買入」評級。



中信里昂則預期第三季濠賭股EBITDA按季增長12%至18億美元，恢復到2019年同期的79%，支撐這增長的是期內賭收按季增7%，及EBITDA率擴張。此外並沒見到包括人流和資金流等基本面有顯著惡化跡象，近期板塊的回調是由於美國10年期國債息率飆升，並未反映2024年以後的盈利增長，重申對收入前景仍感樂觀。經歷近期的回調後，將澳博(00880)評級由「優於大市」上調至「買入」，予目標價3.8元，重申金沙和美高梅為該行首選，其中金沙目標價由36.5元升至37.1元，予美高梅目標價17.2元，均予「買入」評級。

陳樂怡：金沙業績對辦管理層展望樂觀 20元邊可分注吸納



（陳樂怡）

信達國際研究部助理經理陳樂怡指，金沙第三季EBITDA符合市場預期，達到2019年的82%，EBITDA利潤率亦達35.3%，恢復至2019年高位。業績對辦之餘，管理層展望樂觀，預期利潤率可超過2019年的36%。不過，濠賭股近日受內地經濟疲弱及人民幣貶值影響，縱使從黃金周表現看，相比內地旅業復甦，澳門賭收復甦確定性更大，且金沙及銀娛估值都正處5年低位，但在整體旅遊消費股股價下挫下，濠賭股股價也走弱。金沙及銀娛都可作中線部署，惟宜分注吸納，其中金沙回至20元邊可吼。



金沙半日升2.17%收報21.15元，成交1.62億元。銀娛則升0.12%報43.55元，惟美高梅跌3.24%報9.56元，澳博跌1.11%報2.68元，永利澳門(01128)跌1.87%報6.82元，新濠(00200)跌0.37%報5.41元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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